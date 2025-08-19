La causa del gran atasco del lunes en la A-7: abandonan un coche con tabaco de contrabando al verse perseguidos por la Guardia Civil

La Guardia Civil busca a los ocupantes de un turismo cargado con 7.500 cajetillas de tabaco de contrabando que fue abandonado en mitad de la autovía A-7 en San Roque provocando un atasco de más de 8 kilómetros en plena hora punta.

Ocurrió sobre las 7:45 del lunes 18 y en un primer momento trascendió que se trataba de un vehículo averiado. Lejos de eso, el turismo y sus ocupantes estaban siendo perseguidos por un patrullero de la Guardia Civil ante las sospechas de que transportaran tabaco, según han confirmado a Europa Sur fuentes de la Comandancia de Algeciras del Instituto Armado.

Al verse acorralados por las autoridades, los ocupantes se apearon del coche dejándolo en mitad del carril izquierdo. Ante la incredulidad de los conductores, que a esa hora se desplazaban mayoritariamente por el arco de la Bahía de Algeciras en dirección a los polígonos industriales y comerciales para trabajar, el coche se quedó estrangulando la principal vía de comunicación de la comarca.

La repercusión fue inmediata: un monumental atasco desde el casco urbano de San Roque hasta la linde entre Los Barrios y Algeciras. Apenas hicieron falta unos minutos para generar una gran cola que tardó varias horas en deshacerse.

Los agentes localizaron en el interior del vehículo 7.500 cajetillas de cigarrillos de contrabando (sin precintas), que quedaron intervenidas junto con el vehículo, que hubo de ser retirado de la calzada.