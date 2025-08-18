Un accidente con dos heridos y un vehículo averiado atascan la A-7 en la hora punta de la mañana

Una mañana complicada para circular por la A-7, la principal carretera del Campo de Gibraltar. Un accidente con dos heridos y un vehículo averiado han puesto a prueba a los conductores que tenían que desplazarse hacia sus centros de trabajo en plena hora punta.

Dos personas han resultado heridas sobre las 6:35 cuando el vehículo en el que circulaban en dirección a Cádiz se ha salido de la calzada a la altura de Guadalquitón (kilómetro 1.099).

Una hora después, la avería de un vehículo que circulaba por el carril izquierdo a la altura de San Roque casco (kilómetro 1.107) ha generado una intensa retención que se ha prolongado hasta la linde entre los municipios de Algeciras y Los Barrios, a lo largo de unos 8 kilómetros, acrecentada por ser la hora en la que cientos de personas se desplazan por la Bahía de Algeciras hacia los polígonos industriales y comerciales.