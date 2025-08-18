El reparto del fondo de los bienes decomisados del narcotráfico deja de nuevo al margen a la comarca

Las localidades del Campo de Gibraltar han quedado de nuevo relegadas en el reparto de la financiación del Fondo de Bienes Decomisados del Narcotráfico del año 2024 que financia programas y acciones preventivas sobre drogodependencias para este año. La comarca percibirá en 2025 de forma directa apenas un 0,11% del total de 20,1 millones de euros con los que está dotado el programa, que se nutre del valor de subasta de los coches, viviendas y otros objetos que se intervienen a las mafias del tráfico de drogas.

El sistema ha distribuido 20,1 millones de euros a escala nacional. De ellos, 11 millones (el 54,7%) se destinarán a la financiación de las llamadas "acciones para la reducción de la demanda" que abarcan los programas preventivos de las comunidades autónomas (6,15 millones) y los municipios (4,2 millones).

Solo el Ayuntamiento de Algeciras resulta beneficiario directo del reparto -efectuado el pasado mes de mayo- con apenas 23.678 euros para sus programas municipales de prevención en materia de drogas (el citado 0,11% del total), según consta en la memoria del fondo relativa al año 2024 gestionado por la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas del Ministerio de Sanidad y consultada por Europa Sur.

Esta infrafinanciación de las acciones preventivas en la comarca se perpetúa aún siendo parte de la cuarta provincia española por número de decomisos a las mafias, con 92 bienes de todo tipo monetizados el pasado año. Ello se debe a que el reparto de las subvenciones para las administraciones locales sigue un criterio estrictamente territorial que se ciñe a las capitales de provincia o grandes ciudades de más de 100.000 habitantes. El sistema no se plantea refuerzos ni especificidades para territorios donde las redes del narcotráfico tienen estructuras más potentes, como el caso de la comarca o la Costa del Sol, y donde a su vez se registran una buena parte del grueso de aprehensiones de efectos de todo tipo y dinero por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

El fondo se constituye cada año con los bienes subastados o vendidos tras una sentencia firme y del dinero en metálico localizado por las autoridades conforme a la Ley 17/2003. Posteriormente, se ponen en marcha las líneas de subvenciones para su reparto entre los municipios conforme a la orden SSI/1061/2017 (de 2017). Su articulado exige expresamente "ser capitales de provincia o de comunidad autónoma o tratarse de cabildos o consejos insulares o municipios que tengan una población de derecho igual o superior a 100.000 habitantes".

Con este formato, siete de los ocho ayuntamientos de la comarca tienen vetado por definición el acceso directo a las ayudas. Mientras, consistorios de capitales de provincia como Ávila y Soria reciben dinero por el mero hecho de su capitalidad pese a no aportar ningún bien al sistema. Ávila aparece en el reparto con 198.996 euros para su Ayuntamiento y Soria con otros 41.659 euros este año, aún con poblaciones muy inferiores a las de Algeciras.

De manera indirecta, La Línea y San Roque reciben ayudas a través de la partida correspondiente a las comunidades autónomas. Andalucía gestionará el reparto este año de 1,1 millones del fondo de decomisos y, de ellos, medio millón sustentarán el programa "Ciudades ante las drogas" en el que están estas dos localidades, aunque sin datos sobre las cuantías percibidas.

Un operativo contra el tráfico de drogas en el Campo de Gibraltar. / Erasmo Fenoy

El resto del fondo, más de 7,6 millones de euros, son repartidos a través de la denominada como línea de financiación para el control de la oferta. Esto es, para las fuerzas de seguridad que trabajan en la represión del narcotráfico. De esta línea de actuación, parte puede llegar de forma indirecta al Campo de Gibraltar en forma de nuevos vehículos o equipamientos, si bien el destino exacto no se especifica en la memoria. Los últimos 1,5 millones de euros (hasta totalizar los 20,1 millones de euros) se corresponden con los gastos de gestión del sistema.

Las ONG, sin dinero del fondo pero con más presupuesto

Cara y cruz para las ONG en su relación con el fondo de decomisos. El sistema ha acordado este año dejar fuera del reparto a las entidades sociales privadas sin ánimo de lucro (ONG), que para acceder al fondo deben tener ámbito nacional; algo que igualmente impide a la práctica totalidad de las coordinadoras antidroga de la comarca obtener financiación. El tercer sector obtuvo en la distribución del pasado año (con bienes de 2023) un total de 2,5 millones de euros a escala nacional, de los que algo más de 57.800 fueron para la Fundación Márgenes y Vínculos (que sí posee dicho ámbito nacional) como única entidad de la comarca.

La memoria justifica el cambio de criterio en que este tipo de colectivos tendrán financiación por otros cauces: "La Delegación del Gobierno ha efectuado un esfuerzo importante, atrayendo financiación de otras partidas de gasto del presupuesto del Ministerio para poder asumir proyectos y actuaciones que, tradicionalmente, se han venido financiando con el Fondo (proyectos de investigación sobre drogas y adicciones, subvenciones a ONG, encuestas y trabajos técnicos, y actuaciones derivadas de la ejecución de la Estrategia Nacional sobre Adicciones)". Además, la memoria incide en el hecho de que el fondo de decomisos fluctúa cada año en función del valor final de los bienes intervenidos.

La Secretaría de Estado de Sanidad abrió en mayo la convocatoria de las ayudas para la realización de programas supracomunitarios sobre adicciones en el año 2025 con 999.490 euros de prespuesto. Ya en junio de este año, el Ministerio ha incrementado la partida, mediante una modificación presupuestaria, hasta 4,3 millones de euros. Las ONG ya tienen una resolución provisional de las ayudas que, en el caso de Márgenes y Vínculos ha supuesto una mayor cuantía, con algo más de 65.000 euros para este año, según fuentes de la entidad.