Qué hacer esta semana en el Campo de Gibraltar: del 18 al 24 de agosto

El Campo de Gibraltar se llena de propuestas en la semana del 18 al 24 de agosto para disfrutar del verano sin salir de la comarca. Talleres creativos, homenajes culturales, conciertos, espectáculos de magia, cine y actividades para los más pequeños conforman una agenda variada y para todos los públicos. Aquí tienes la guía día a día —que seguiremos actualizando— para no perderte nada.

Lunes 18 de agosto

10:30 – Centro Documental José Luis Cano, Algeciras: Veranea en tu Biblioteca. Taller de lectura, juegos y manualidades. Requiere inscripción previa.

Algeciras: Veranea en tu Biblioteca. Taller de lectura, juegos y manualidades. Requiere inscripción previa. 19:00 – Centro Documental José Luis Cano, Algeciras: Homenaje a Federico García Lorca en el 89º aniversario de su muerte.

Martes 19 de agosto

10:30 – Centro Documental José Luis Cano, Algeciras : Veranea en tu Biblioteca. Taller de lectura, juegos y manualidades. Requiere inscripción previa.

: Veranea en tu Biblioteca. Taller de lectura, juegos y manualidades. Requiere inscripción previa. 11:30 – Biblioteca Cronista de la Villa, Los Barrios: Taller “Cuentos diversos de 6 colores”, dentro del programa Planeamos de la Diputación de Cádiz.

Los Barrios: Taller “Cuentos diversos de 6 colores”, dentro del programa Planeamos de la Diputación de Cádiz. 23:00 – Botanic, Algeciras: Noche de comedia con Manolo Lera.

Miércoles 20 de agosto

10:30 – Centro Documental José Luis Cano, Algeciras : Veranea en tu Biblioteca. Taller de lectura, juegos y manualidades. Requiere inscripción previa.

: Veranea en tu Biblioteca. Taller de lectura, juegos y manualidades. Requiere inscripción previa. 22:00 – Conjunto Arqueológico de Baelo Claudia, Tarifa: Festival de Jazz Música en Baelo con el dúo Diego Amador y José María Bandera. Reserva en la web del conjunto arqueológico.

Jueves 21 de agosto

10:30 – Centro Documental José Luis Cano, Algeciras : Veranea en tu Biblioteca. Taller de lectura, juegos y manualidades. Requiere inscripción previa.

: Veranea en tu Biblioteca. Taller de lectura, juegos y manualidades. Requiere inscripción previa. 22:00 – Plaza Andalucía, Castellar: Bernabé y su Universo Mágico, espectáculo del Mago Bernabé dentro del programa Planeamos.

Castellar: Bernabé y su Universo Mágico, espectáculo del Mago Bernabé dentro del programa Planeamos. 22:00 – Boxes de Alcultura, Algeciras: Cine de verano con Jane Austen arruinó mi vida, de Laura Piani.

Viernes 22 de agosto

10:30 – Centro Documental José Luis Cano, Algeciras : Veranea en tu Biblioteca. Taller de lectura, juegos y manualidades. Requiere inscripción previa.

: Veranea en tu Biblioteca. Taller de lectura, juegos y manualidades. Requiere inscripción previa. 21:30 – Hotel Alborán, Algeciras : Barbacoa y música en directo con Olga Iglesias y Miguel.

: Barbacoa y música en directo con Olga Iglesias y Miguel. 22:00 – Paseo de la Constitución, Los Barrios : Musical infantil.

: Musical infantil. 22:00 – Senda Antrocafé, Algeciras : Concierto de Los Fósiles.

: Concierto de Los Fósiles. 22:30 – Plaza del Mar, Palmones (Los Barrios): Noche en blanco en Palmones.

Sábado 23 de agosto

11:00 – Baelo Claudia, Tarifa : Visita guiada de verano. Requiere reserva previa en visitasbaelo2025@gmail.com.

: Visita guiada de verano. Requiere reserva previa en visitasbaelo2025@gmail.com. 19:00 – Victoria Stadium, Gibraltar: Comienza la feria de Gibraltar (hasta el 31 de agosto). De 19:00 a 20:45, horario adaptado sensorialmente.

Gibraltar: Comienza la feria de Gibraltar (hasta el 31 de agosto). De 19:00 a 20:45, horario adaptado sensorialmente. 20:00 – MAG Club, Gibraltar : Concierto Best Before End.

: Concierto Best Before End. 21:00 – Boxes de Alcultura, Algeciras : Espectáculo coreográfico Los zuecos van hacia los buenos hábitos. Entrada general: 10 €, socios: 8 €.

: Espectáculo coreográfico Los zuecos van hacia los buenos hábitos. Entrada general: 10 €, socios: 8 €. 22:30 – Palmones (Los Barrios): Concierto de Los hombres rana.

Domingo 24 de agosto