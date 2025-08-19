Los bomberos intervienen en un incendio de pastos cerca de El Saladillo, en Algeciras

El servicio de emergencias 112 Andalucía ha recibido en la tarde de este martes varias llamadas de ciudadanos que alertaban de una columna de humo visible en la zona del Saladillo, en Algeciras. Según han informado fuentes del 112, tras los primeros avisos se ha dado parte a la Policía Local y al Consorcio de Bomberos de la provincia de Cádiz, que se han desplazado hasta el lugar para evaluar la situación.

Las primeras hipótesis apuntan a que el fuego podría tener su origen en una zona de pastos situada en la calle Chipiona. De momento no constan daños personales ni materiales, aunque los equipos de emergencia se encuentran trabajando en la zona.

En estos casos, es de vital importancia avisar de inmediato al 112 ante cualquier indicio de humo o fuego para facilitar una rápida actuación de los servicios de emergencia.