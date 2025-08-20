Sebastián Yatra: “Yo ya no veo la felicidad como una meta inalcanzable. Vivo con ella”

A Sebastián Yatra (Medellín, 1994) le gusta el contacto con el público. El pasado febrero, cuando un apagón que afectaba a todo Chile obligó a aplazar su actuación en el Festival Viña del Mar, el artista se subió a una camioneta e interpretó algunas canciones ante los admiradores que lo esperaban en el exterior del hotel donde se hospedaba. Hace unos días, antes de su concierto en el Marenostrum Fuengirola, el colombiano se paseó por la playa y repartió algunas invitaciones entre los perplejos bañistas. No en vano, Yatra ha titulado la gira que ha emprendido este verano Entre Tanta Gente Summer Tour, en la que, aseguraba durante la promoción de su nuevo espectáculo, quiere dirigir el foco a los espectadores y hacerlos cómplices de las historias que reserva su repertorio. En las citas que ya ha tenido por Andalucía este verano –el Concert Music, en Chiclana; el citado Marenostrum Fuengirola y la Plaza de Toros de Almería–, Yatra ha podido defender en vivo esa convicción de que la música es una liturgia compartida. Y le quedan algunas fechas por el sur de España: el 12 de septiembre visita el Cabaret Festival, en Mairena del Aljarafe, y el 25 del mismo mes estará en la Plaza de Toros de Córdoba.

Yatra se muestra exultante en la conversación telefónica que mantiene con este periódico, apoyado en el nombre con el que ha bautizado su último disco, Milagro. El cantante cita una novela de su hermano Andrés Obando, El país de la nostalgia, en la que un personaje le dice a otro: “Recuerda que la vida te niega los milagros hasta que te das cuenta de que todo es un milagro”. De modo que Yatra incorpora esta tesis y se dispone a entonar su particular aleluya: “Cambiar el punto de vista, darnos cuenta de que todo es mágico, te hace vivir asombrado, disfrutando de cada cosa. Yo ya no veo la felicidad como una meta inalcanzable: la encuentro todos los días, duermo con ella”, asegura.

La charla se produjo hace unas semanas, cuando Yatra había dado a conocer una de sus últimas canciones, La pelirroja, el relato del amor imposible de un hombre que no puede estar con la mujer que ama porque ella tiene novio. “Ya estoy cansado de escribir y no quedar / De solo hablar, romantizar / Dentro de nada nos quedamos sin señal / Ya te empezaste a entrecortar”, canta el intérprete en ese tema. “Es que en el amor imposible también hay mucha magia”, argumenta Yatra. “¿Cuántas posibilidades hay de que alguien a quien quieres con todo tu corazón te responda con la misma intensidad? Con todas las personas que hay en el mundo... El hecho de que no sea correspondido no significa que no sea amor. Si uno lo siente en su corazón, ahí está”, opina el cantante de Tacones rojos o Pareja del año.

Porque lo emocional impregna su último álbum. “Yo quiero que tras escucharlo la gente tenga ganas de seguir explorando su corazón, abriendo su mente para vivir más desde el disfrute”, dice sobre un trabajo “que es un viaje por muchísimas historias, superdinámico”, como suelen ser los conciertos de un tipo versátil que puede ser sensible, pícaro o vibrante dependiendo de la canción a la que se enfrente.

El colombiano vuelve a España coronado como uno de los artistas más populares del momento y tras haber protagonizado algunos hitos destacados en su trayectoria. En 2022 interpretó Dos oruguitas, una composición de Lin-Manuel Miranda a la que Yatra prestaba su voz en la película Encanto, en directo en la ceremonia de los Oscar. “Siempre estaré agradecido a Disney, y a Lin-Manuel Miranda, por haberme invitado a ese proyecto. Me emociona pensar que algunos niños conservarán en la memoria esa canción, como quedaron dentro de mí Can You Feel the Love Tonight [una de las creaciones de Elton John y Tim Rice para El rey león] o You’ve Got a Friend in Me [de Randy Newman para Toy Story]”. El otro episodio ante el que el cantante se pregunta “todavía si era yo el que lo hizo” fue protagonizar el musical Chicago en Broadway. “Fue mi primera oportunidad de interpretar un personaje totalmente ajeno a mí, y aquello me enseñó mucho, lo gocé. ¡Y estuvo Daniel Radcliffe, Harry Potter, en el público!”, recuerda. Definitivamente, Yatra tiene razones para creer en los milagros, y promete contagiar de esa fe al público en sus conciertos. “Estaremos conectados, y ustedes serán los protagonistas”, augura.