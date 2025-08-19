Qué hacer hoy en el Campo de Gibraltar: martes 19 de agosto

El martes 19 de agosto ofrece en el Campo de Gibraltar un abanico de propuestas que recorren desde la lectura y los cuentos para niños hasta una noche marcada por el flamenco, la feria y el humor.

Algeciras

La mañana comienza en Algeciras a las 10:30 en el Centro Documental José Luis Cano con Veranea en tu Biblioteca, un taller que une lectura, juegos y manualidades para acercar los libros a los más jóvenes, con inscripción previa.

Por la noche, a las 22:00, los Boxes de Alcultura se llenan de compás con las Fiestas Flamencas, que reúnen a Paco Soto a la guitarra, Ismael de la Rosa y Jose del Curro al cante, José Suárez a la percusión y Lucía la Piñona al baile, junto a las voces de Pastora Andrades y María Delgado.

Y para quienes prefieran la risa, a las 23:00 el Botanic acoge una noche de comedia con el humorista Manolo Lera, en un formato cercano y divertido.

Los Barrios

En Los Barrios, a las 11:30, la Biblioteca Cronista de la Villa organiza el taller “Cuentos diversos de 6 colores”, dentro del programa Planeamos de la Diputación de Cádiz. Una actividad diseñada para estimular la imaginación infantil a través de relatos que exploran la diversidad.

San Roque

La noche comienza a las 22:00 en la Plaza San Bernardo de la Estación de San Roque con el Gran Acto de Coronación de las Reinas y Damas, uno de los momentos más esperados de la feria. El pregón estará a cargo de Juan Carlos y José Luis Lorenzo González, conocidos como “Los mellizos de Antonia y Rufino”, que darán el pistoletazo de salida a las fiestas. La velada se cerrará con la actuación del grupo Piratas Flamencos, que pondrá música y alegría a la primera gran noche de feria.