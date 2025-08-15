Tres sitios para tapear en San Roque por menos de 20 euros

El pueblo de San Roque no solo conquista por su historia y sus vistas, sino también por su variada oferta gastronómica. Entre calles empedradas y plazas llenas de vida, tres locales destacan por su ambiente, su sabor y sus precios irresistibles, perfectos para una ruta de tapeo sin pasar de los 20 euros por persona.

Bar de Tapas Don Benito

En plena Plaza de Armas, el Bar Don Benito combina el encanto de un patio andaluz con una carta donde las ortiguillas, el pescaíto y los pinchitos son protagonistas. Incluso la cantante Ana Guerra ha probado sus especialidades.

Un cliente lo define como un “magnífico rincón en Plaza de Armas de San Roque. Patio Andaluz. Tranquilo. Exquisito. Excelente atención. Comida y bebida de 10! Mi más sincera enhorabuena. Repetiré y repetiremos sin duda. Y la parte interior una maravillosa para la vista. Gracias”.

Otro resalta que es un “restaurante de San Roque con comida muy típica de la región. Decoración típica de restaurante gaditano. La comida está muy buena. A resaltar sus calamares a la andaluza con una tempura perfecta y muy bien fritos, y también su salmorejo. Tienen unas tostadas muy buenas que nos pedimos y nos encantaron. Si estás por la zona de San Roque merece la pena ir a comer unos calamares a la andaluza seguro!”.

Taberna Casa Julia

Famosa por su ambiente cercano y sus mesas siempre llenas, la Taberna Casa Julia es un lugar donde la comida se disfruta tanto como la compañía. Su carta incluye calamares, tomate con melva, presa ibérica y atún rojo de almadraba.

Entre los comentarios más repetidos, destacan: “Muy buen tapeo, buen ambiente y excelente servicio” o “muy buen sitio para tomar una cerveza y tapear en San Roque”.

Una pareja que llegó por casualidad lo recuerda así: “Dimos con la Taberna por casualidad y no pudimos haber elegido mejor. Comida riquísima, servicio atento y servicial. El restaurante estaba lleno y nos sirvieron muy bien, incluso se acercaron dos camareros y el dueño para pedirnos disculpas por el ‘retraso’ con los platos, cuando no había ningún retraso. Difícilmente se encuentra un lugar donde el cliente sea tan importante y convenientemente atendido. No me extraña que esté lleno de gente que se siente allí como en casa. Enhorabuena!”.

Bar El Depor

Con una propuesta sencilla pero sabrosa, este bar es perfecto para quienes buscan un tapeo abundante y económico. En palabras de una clienta, ofrece “comida casera y deliciosa, la atención es buena y rápida, salimos muy contentas y con la barriga bien llena y económico”.

Otro visitante lo describe como “un lugar entrañable para tomar una cerveza y/o comer con tus amigos”.

En San Roque, el tapeo es más que una comida: es un ritual social que combina sabor, cercanía y tradición. Y con estos tres locales, queda demostrado que la buena gastronomía no tiene por qué costar una fortuna.