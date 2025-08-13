La cantante Ana Guerra, conocida por su paso por Operación Triunfo 2017 y por éxitos como Lo malo o Ni la hora, visitó el viernes 8 de agosto la localidad de San Roque. Durante su estancia, la artista canaria no solo disfrutó del encanto del municipio, sino que también se animó a descubrir uno de los sabores más característicos del Campo de Gibraltar: las ortiguillas.

Por primera vez, Ana Guerra probó este apreciado manjar en el Bar de Tapas Don Benito, un local de referencia en la zona. Las ortiguillas son un tipo de anémona marina que se consume habitualmente rebozada y frita, muy popular en la gastronomía gaditana por su textura crujiente por fuera y suave por dentro, con un intenso sabor a mar.

En el vídeo, compartido en redes por el establecimiento, se muestra a la cantante degustando este plato en una noche de verano que compartió en la localidad. También en el Facebook de Don Benito añadieron una foto con la cantante agradeciendo su visita.

"Anoche tuvimos el placer de recibir a Ana Guerra en Bar de Tapas Don Benito. Disfrutó de nuestros platos y del ambiente que nos caracteriza, y para nosotros fue un honor compartir esta experiencia con ella. Gracias, Ana, por tu simpatía y cercanía... ¡y por dejarnos formar parte de tu visita gastronómica!", reza el post.