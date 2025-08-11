Feria Real de San Roque 2025: Programa completo y plano de las casetas

San Roque ya se viste de fiesta. Este martes, 12 de agosto, la ciudad dará el pistoletazo de salida a su esperada Feria Real, una cita que llenará calles y plazas de luz, música y tradición hasta el próximo lunes 18 de agosto. El acto de Coronación de las Reinas y Damas marcará el comienzo oficial de una semana en la que no faltarán los pregones, el colorido de la cabalgata, las actuaciones musicales y momentos pensados para todos los públicos, desde los más pequeños hasta los mayores. Con el Recinto Ferial como epicentro y la historia y el arraigo como telón de fondo, San Roque se prepara para vivir siete días intensos de diversión y convivencia.

Consulta aquí la programación completa que el Ayuntamiento de San Roque ha diseñado para las fiestas: un gran número de actividades, dirigido a todos los públicos, incluyendo horarios sin ruido y donde la diversión está más que asegurada.

Martes 12 de agosto

21:00: Copa de bienvenida en la Plaza de las Constituciones, ofrecida por la Delegación de Fiestas del Ilustre Ayuntamiento de San Roque, a cargo de un venenciador.

en la Plaza de las Constituciones, ofrecida por la Delegación de Fiestas del Ilustre Ayuntamiento de San Roque, a cargo de un venenciador. 21:30: Gran acto de Coronación de las Reinas y Damas de honor de la Feria en la Plaza de las Constituciones. Pregón oficial, a cargo de José Fco. Román Núñez “El Pelao”. Actuará Daniela Niebla, concursante sanroqueña de La Voz Kids, y baile de Soul Fusion. El acto finalizará con la actuación de Pastora Soler.

Miércoles 13 de agosto

21:30: Cabalgata de la Feria Real de San Roque. Dará comienzo en la Avenida Carlos Pacheco y terminará en la Avenida del Ejército.

Tras ella, las Reinas y sus Cortes, junto a las autoridades, procederán al encendido del alumbrado de la Feria Real 2025. A continuación, tendrá lugar la apertura de las casetas del Recinto Ferial y la inauguración de la Caseta Municipal, que estará amenizada por una orquesta.

Jueves 14 de agosto

De 11:00 a 15:00: Fiesta Infantil con animación, juegos y atracciones en la Alameda Alfonso XI.

con animación, juegos y atracciones en la Alameda Alfonso XI. 20:30: Cena de la Tercera Edad en la Caseta Municipal, amenizada por actuación musical.

en la Caseta Municipal, amenizada por actuación musical. 23:00: Apertura de la Caseta Municipal , que estará amenizada por una orquesta.

, que estará amenizada por una orquesta. Día sin ruido de 20:00 a 22:00.

Viernes 15 de agosto. Festividad de la patrona Santa María la Coronada

19:30: Misa por la Festividad de la Asunción de Nuestra Señora y Solemnidad de Santa María La Coronada , función solemne.

, función solemne. 20:30: Salida procesional por las calles de la ciudad . Recorrido: Plaza de la Iglesia, San Felipe, General Lacy, Almoraima, San Felipe y Plaza de la Iglesia.

. Recorrido: Plaza de la Iglesia, San Felipe, General Lacy, Almoraima, San Felipe y Plaza de la Iglesia. 23:00: Apertura de la Caseta Municipal , que estará amenizada por una orquesta.

, que estará amenizada por una orquesta. 00:00: Actuación musical de ‘Las Soles’. La noche continúa con la orquesta.

Día sin ruido de 20:00 a 22:00.

El plano de la feria de San Roque. / ES

Sábado 16 de agosto

14:00: Comida de las mujeres en la Caseta Municipal, de la Asociación de Mujeres ‘Carmen Brú’.

en la Caseta Municipal, de la Asociación de Mujeres ‘Carmen Brú’. 19:00: Extraordinaria corrida de toros.

23:00: Apertura de la Caseta Municipal, que estará amenizada por una orquesta.

00:00: Actuación musical de Álvaro García.

Domingo 17 de agosto. Domingo rociero

13:00: Ruta del Tapeo , organizada por las Asociaciones Caballistas La Polaina.

, organizada por las Asociaciones Caballistas La Polaina. Desde las 13:00: Apertura de Casetas del Domingo Rocier o. Además, tendrá lugar la Chorizada de la Peña del Toro del Aguardiente, frente a la Caseta Municipal, y el Concurso 40 x Sevillanas, organizado por la Asociación C. Flamenca Vanessa Orrán.

o. Además, tendrá lugar la Chorizada de la Peña del Toro del Aguardiente, frente a la Caseta Municipal, y el Concurso 40 x Sevillanas, organizado por la Asociación C. Flamenca Vanessa Orrán. 14:00: Diversas actuaciones en la Caseta Municipal y degustación de una paella popular por parte de todos los asistentes.

por parte de todos los asistentes. 23:00: Apertura de la Caseta Municipal, que estará amenizada por una orquesta.

23:00: Gran espectáculo de fuegos artificiales, desde la Alameda Alfonso XI.

Lunes 18 de agosto