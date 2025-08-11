Feria Real de San Roque 2025: Programa completo y plano de las casetas
Los festejos se desarrollarán entre el martes 12 de agosto y el lunes 18 de agosto
San Roque ya se viste de fiesta. Este martes, 12 de agosto, la ciudad dará el pistoletazo de salida a su esperada Feria Real, una cita que llenará calles y plazas de luz, música y tradición hasta el próximo lunes 18 de agosto. El acto de Coronación de las Reinas y Damas marcará el comienzo oficial de una semana en la que no faltarán los pregones, el colorido de la cabalgata, las actuaciones musicales y momentos pensados para todos los públicos, desde los más pequeños hasta los mayores. Con el Recinto Ferial como epicentro y la historia y el arraigo como telón de fondo, San Roque se prepara para vivir siete días intensos de diversión y convivencia.
Consulta aquí la programación completa que el Ayuntamiento de San Roque ha diseñado para las fiestas: un gran número de actividades, dirigido a todos los públicos, incluyendo horarios sin ruido y donde la diversión está más que asegurada.
Martes 12 de agosto
- 21:00: Copa de bienvenida en la Plaza de las Constituciones, ofrecida por la Delegación de Fiestas del Ilustre Ayuntamiento de San Roque, a cargo de un venenciador.
- 21:30: Gran acto de Coronación de las Reinas y Damas de honor de la Feria en la Plaza de las Constituciones. Pregón oficial, a cargo de José Fco. Román Núñez “El Pelao”. Actuará Daniela Niebla, concursante sanroqueña de La Voz Kids, y baile de Soul Fusion. El acto finalizará con la actuación de Pastora Soler.
Miércoles 13 de agosto
- 21:30: Cabalgata de la Feria Real de San Roque. Dará comienzo en la Avenida Carlos Pacheco y terminará en la Avenida del Ejército.
Tras ella, las Reinas y sus Cortes, junto a las autoridades, procederán al encendido del alumbrado de la Feria Real 2025. A continuación, tendrá lugar la apertura de las casetas del Recinto Ferial y la inauguración de la Caseta Municipal, que estará amenizada por una orquesta.
Jueves 14 de agosto
- De 11:00 a 15:00: Fiesta Infantil con animación, juegos y atracciones en la Alameda Alfonso XI.
- 20:30: Cena de la Tercera Edad en la Caseta Municipal, amenizada por actuación musical.
- 23:00: Apertura de la Caseta Municipal, que estará amenizada por una orquesta.
- Día sin ruido de 20:00 a 22:00.
Viernes 15 de agosto. Festividad de la patrona Santa María la Coronada
- 19:30: Misa por la Festividad de la Asunción de Nuestra Señora y Solemnidad de Santa María La Coronada, función solemne.
- 20:30: Salida procesional por las calles de la ciudad. Recorrido: Plaza de la Iglesia, San Felipe, General Lacy, Almoraima, San Felipe y Plaza de la Iglesia.
- 23:00: Apertura de la Caseta Municipal, que estará amenizada por una orquesta.
- 00:00: Actuación musical de ‘Las Soles’. La noche continúa con la orquesta.
- Día sin ruido de 20:00 a 22:00.
Sábado 16 de agosto
- 14:00: Comida de las mujeres en la Caseta Municipal, de la Asociación de Mujeres ‘Carmen Brú’.
- 19:00: Extraordinaria corrida de toros.
- 23:00: Apertura de la Caseta Municipal, que estará amenizada por una orquesta.
- 00:00: Actuación musical de Álvaro García.
Domingo 17 de agosto. Domingo rociero
- 13:00: Ruta del Tapeo, organizada por las Asociaciones Caballistas La Polaina.
- Desde las 13:00: Apertura de Casetas del Domingo Rociero. Además, tendrá lugar la Chorizada de la Peña del Toro del Aguardiente, frente a la Caseta Municipal, y el Concurso 40 x Sevillanas, organizado por la Asociación C. Flamenca Vanessa Orrán.
- 14:00: Diversas actuaciones en la Caseta Municipal y degustación de una paella popular por parte de todos los asistentes.
- 23:00: Apertura de la Caseta Municipal, que estará amenizada por una orquesta.
- 23:00: Gran espectáculo de fuegos artificiales, desde la Alameda Alfonso XI.
Lunes 18 de agosto
- 7:00: Un chupinazo dará aviso de la suelta del tradicional Toro del Aguardiente. El animal será conducido hasta la Plaza de Toros de San Roque (calle Alfonso XI) por los miembros de la Peña Cultural Taurina ‘Toro del Aguardiente, que será la encargada del encierro.
