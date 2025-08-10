Qué hacer esta semana en el Campo de Gibraltar: del 11 al 17 de agosto

La semana del 11 al 17 de agosto llega cargada de actividades para todos los gustos en el Campo de Gibraltar. Desde talleres infantiles y exposiciones culturales hasta conciertos, eventos deportivos y visitas guiadas, la comarca ofrece un amplio abanico de planes para disfrutar del verano en familia, con amigos o en pareja. Aquí te dejamos una guía con los planes que vamos conociendo para no perderte nada de lo que sucede en tu entorno. Iremos actualizando.

Lunes 11 de agosto

No hemos encontrado planes específicos en la comarca, pero en nuestra sección Vivir el sur encontrarás rutas gastronómicas, planes familiares y mucho más para disfrutar.

Martes 12 de agosto

11:30 — Biblioteca Pública Municipal Los Barrios: Taller de títeres con cucharas de palo, ideal para niños y familias.

— Biblioteca Pública Municipal Los Barrios: Taller de títeres con cucharas de palo, ideal para niños y familias. 23:00 — Botanic, Algeciras: Noches de comedia con el humorista Diego Arjona para disfrutar de una velada divertida.

— Botanic, Algeciras: Noches de comedia con el humorista para disfrutar de una velada divertida. 23:30 — Coronación de la Feria de San Roque con el pregón de José Francisco Román, “El Pelao”, y concierto estrella de Pastora Soler en el recinto ferial.

Miércoles 13 de agosto

11:30 — Biblioteca Pública Municipal Los Barrios: Repetición del taller de títeres con cucharas de palo.

— Biblioteca Pública Municipal Los Barrios: Repetición del taller de títeres con cucharas de palo. 19:00 — Paseo marítimo de Getares, Algeciras: “Todos los cuerpos son de verano”, una actividad comunitaria con música, intervenciones artísticas y debates sobre la presión estética, especialmente hacia las mujeres.

— Paseo marítimo de Getares, Algeciras: “Todos los cuerpos son de verano”, una actividad comunitaria con música, intervenciones artísticas y debates sobre la presión estética, especialmente hacia las mujeres. 21:30 — Boxes Alcultura, Algeciras: Exposición fotográfica y presentación del fotolibro “Miénteme, dime que me quieres” de Natalia Leiva.

Jueves 14 de agosto

11:30 — Biblioteca Pública Municipal Los Barrios: Taller de títeres con cucharas de palo.

— Biblioteca Pública Municipal Los Barrios: Taller de títeres con cucharas de palo. 19:45 — Municipal Hermanos García Mota, San Roque: Semifinal del III Torneo de Fútbol Senior Alcalde Ciudad de San Roque.

— Municipal Hermanos García Mota, San Roque: Semifinal del III Torneo de Fútbol Senior Alcalde Ciudad de San Roque. 20:00 — Parque Sor Marí José, Los Barrios: Gran fiesta infantil para que los más pequeños disfruten a lo grande.

— Parque Sor Marí José, Los Barrios: para que los más pequeños disfruten a lo grande. 22:00 — Plaza de toros, Tarifa: Cine de verano con la película Buffalo Kids.

— Plaza de toros, Tarifa: Cine de verano con la película Buffalo Kids. 22:00 — Boxes Alcultura, Algeciras: Alcultura Cinema presenta Una quinta portuguesa, de Avelina Prat.

Viernes 15 de agosto

12:00 — Playa El Rinconcillo: Romería Marítima en honor a la Virgen de la Palma.

— Playa El Rinconcillo: en honor a la Virgen de la Palma. 19:00 — MAG Club, Gibraltar: Tributo musical a Alice in Chains.

— MAG Club, Gibraltar: Tributo musical a Alice in Chains. 21:00 — Municipal Hermanos García Mota, San Roque: Final del III Torneo de Fútbol Senior Alcalde Ciudad de San Roque.

— Municipal Hermanos García Mota, San Roque: Final del III Torneo de Fútbol Senior Alcalde Ciudad de San Roque. 21:30 — Hotel Alborán, Algeciras: Barbacoa con música en directo de Anabel y Chico.

— Hotel Alborán, Algeciras: Barbacoa con música en directo de Anabel y Chico. 22:30 — Plaza del Mar Palmones (Los Barrios): Concierto de Antonio Albadalejo.

— Plaza del Mar Palmones (Los Barrios): Concierto de Antonio Albadalejo. 20:00 — La Línea: Procesión extraordinaria de la Inmaculada Concepción, una cita religiosa destacada de la semana.

Sábado 16 de agosto

10:00 — Ocean Village, Gibraltar: Charity cardboard boat race , una carrera benéfica con barcos de cartón, diversión para todos.

— Ocean Village, Gibraltar: , una carrera benéfica con barcos de cartón, diversión para todos. 11:00 — Baelo Claudia, Tarifa: Visita guiada de verano (previa reserva en visitasbaelo2025@gmail.com).

— Baelo Claudia, Tarifa: Visita guiada de verano (previa reserva en visitasbaelo2025@gmail.com). 18:00 — Muga Sports Complex, Victoria Stadium, Gibraltar: Fiesta temática “We love the 90s”.

— Muga Sports Complex, Victoria Stadium, Gibraltar: Fiesta temática “We love the 90s”. 20:00 — Boxes Alcultura, Algeciras: Competición Freestyle Rap de Underdogwrld.

— Boxes Alcultura, Algeciras: Competición Freestyle Rap de Underdogwrld. 21:00 — Polideportivo San Rafael, Los Barrios: Fiesta de los colores, una celebración con música y animación.

— Polideportivo San Rafael, Los Barrios: Fiesta de los colores, una celebración con música y animación. 22:00 — Plaza del Mar Palmones (Los Barrios): Loco Bingo , diversión asegurada.

— Plaza del Mar Palmones (Los Barrios): , diversión asegurada. 22:00 — Plaza San Juan, Los Cortijillos (Los Barrios): Musical infantil.

Domingo 17 de agosto