El director Ángel Gómez Hernández impartirá un curso intensivo de cine de terror en Algeciras

El cineasta Ángel Gómez Hernández, autor de títulos como Voces y El Hombre del Saco, regresa a Algeciras para compartir su experiencia en el género con un curso especializado en dirección, guion y teoría del actor aplicado al cine de terror. La formación tendrá lugar los días 29 y 30 de diciembre en el Centro Documental José Luis Cano, con la colaboración de la Delegación de Cultura del Ayuntamiento.

Bajo el título Curso de Terror: Dirección, Guion y Teoría del Actor, el encuentro propone una inmersión en los mecanismos narrativos, visuales y emocionales que definen el cine de género, desde la construcción de atmósferas hasta el trabajo actoral en escenas de tensión y miedo. Está dirigido a estudiantes, profesionales del audiovisual y amantes del terror que deseen conocer las claves detrás de sus películas favoritas.

Ángel Gómez Hernández se encuentra actualmente en fase de postproducción de sus dos nuevas películas rodadas en Estados Unidos, ambas dentro del género fantástico y de terror:

Dangerous Games , cinta en el que un grupo de amigos, al participar en inocentes retos, invoca sin saberlo a una entidad maligna que los somete a una escalada de sucesos sobrenaturales.

, cinta en el que un grupo de amigos, al participar en inocentes retos, invoca sin saberlo a una entidad maligna que los somete a una escalada de sucesos sobrenaturales. Arachnid, una historia claustrofóbica en la que una plaga de arácnidos venenosos pone en cuarentena a los vecinos de un bloque de apartamentos, tras el regreso de un viajero portador de una nueva especie.

Para más información e inscripciones, los interesados pueden contactar a través del correo cursosangelgomez@gmail.com.