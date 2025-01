Top 10+1: Personalidades de La Línea que han triunfado en 2024

El año 2024 ha venido cargado de grandes noticias para personalidades linenses, y es que tanto en el municipio de La Línea como en el Campo de Gibraltar hay personas que destacan en ámbitos muy diversos, como las artes, el deporte o la gastronomía.

Una vez entrado 2025, vamos a resaltar algunos de los vecinos linenses que debido a su trayectoria de trabajo o por algún logro especial han sido reconocidos por su profesionalidiad y esfuerzo en la materia en la que destacan. ¿Los conoces a todos? Seguro que sí.

Carmen Boza

Esta cantante ha sorprendido en 2024 con un gran trabajo producido por ella misma: Enconre, un disco fresco y sincero en el que ha experimentado con diversos géneros y ha creado una obra personal tras muchos años dedicada al mundo de la música. Carmen Boza Tomillero siempre ha primado el producto de calidad y el alto refinamiento en su discografía, desde sus inicios en 2014 con La mansión de los espejos o la producción de su álbum La caja negra de 2018, hasta su último lanzamiento. La cantante, compositora y productora decidió cancelar la gira de presentación por ser consecuente con ella misma y cuidarse, debido a las exigencias insanas de la industria musical.

Erika Leiva

Erika Leiva es una de las cantantes linenses más destacadas, reconocida por su aportación al mundo de la copla. En 2024 ha sacado un sencillo y también ha colaborado con un artista muy especial, Falete en una versión de la canción Échame a mí la culpa. Erika alcanzó la fama en 2008 al participar en la primera edición del programa Se llama Copla de Canal Sur, donde obtuvo el tercer puesto y se convirtió en una gran artista reconocida en toda Andalucía y requerida en muchos eventos. Pero su camino en la música comenzó mucho antes, ya que desde muy joven ha participado en varios certámenes de copla y canción ligera.

Nutty Artisan Food

La marca de quesos Nutty Artisan Food elaborada en La Línea ha obtenido en 2024 el reconocimiento de grandes expertos gastronómicos por su queso vegano Simply White en el certamen Great Taste Awards que lleva a cabo anualmente The Guild of Fine Food. Esta empresa también obtuvo un reconocimiento en 2023 por su versión del queso azul elaborado con frutos secos. Los quesos veganos de Nutty Artisan Food son para todos los gustos y públicos. Este proyecto ofrece al mundo un queso libre de sufrimiento animal, que por supuesto no tienen lactosa y tampoco gluten. Son creaciones con fermentos veganos basados en el procesado de frutos secos, que se llevan a cabo en el obrador con el que cuentan en La Línea, desde que envían sus producciones a 19 países repartidos por Europa, África y América.

Koki y punto

Alba María Arana es conocida en La Línea por su línea de bolsos Koki y punto. Esta diseñadora se dedica por entero a su pasión cada día. Hace tres años que comenzó a diseñar y confeccionar bolsos en casa por hobby, y no se esperaba que iban a gustar tanto. El nombre de la marca es un homenaje a la madre de Alba, a la que apodan Koki desde pequeña, ya que le encantaban unos cucuruchos que se vendían en La Línea y que recibían ese nombre. Además, su madre ha sido una gran inspiración a la hora de crear este complemento y también ha aprendido de ella la maña con la máquina de coser. En 2024 llegó a 10.000 seguidores en Instagram y Koki que elabora, Koki que le quitan de las manos.

Isamay Benavente

Isamay Benavente ha estado desde 2008 frente del Teatro Villamarta de Jerez, donde también ha dirigido el prestigioso Festival de Jerez, consolidándolo como un referente internacional en el mundo del flamenco. En marzo de 2023, Benavente fue designada directora artística del Teatro de la Zarzuela en Madrid, convirtiéndose en la primera mujer en liderar esta institución en sus más de 160 años de historia. Su nombramiento, efectivo desde noviembre de 2023 y por un periodo de cinco años, fue resultado de un proceso de selección entre 26 candidaturas y contó con el respaldo unánime del Consejo Artístico de la Música del Ministerio de Cultura y Deporte. Además de su labor en el Teatro Villamarta y el Festival de Jerez, Benavente ha desempeñado roles significativos en otras instituciones culturales, incluyendo la presidencia de la Asociación Ópera XXI, que agrupa a los principales teatros, festivales y temporadas estables de ópera en España

July Perpén

Yuli Perpén es una reconocida experta en especias y escritora linense. Es fundadora de la tienda de especias Spicy July, ubicada en el barrio de Malasaña de Madrid, considerada como el establecimiento con más especias e infusiones de España. Este espacio se ha convertido en un referente tanto para amantes de la gastronomía como para sus vecinas. En 2024 Perpén publicó "El sabor de las especias", una obra que invita a los lectores a explorar las especias utilizadas en la cocina diaria y en platos refinados de todo el mundo. El libro ofrece un recorrido por los rincones más exóticos del planeta, proporcionando información sobre el origen, uso y propiedades de diversas especias. Este fue presentado en La Línea y en Palmones a finales de año.

Panadería Arte y Pan

El panettone que elaboran en la panadería artesanal Arte y Pan ubicada en la calle San Luis del centro linense fue finalista entre los 10 mejores obradores que elaboran panettones en la península ibérica. El establecimiento, que abrió sus puertas en 2020, ya recibió el reconocimiento "Linenses con talento" este mismo año, debido a su dedicación y profesionalidad. Cristian Arango, el alma de este proyecto que no para de innovar, ha contado a este periódico que "ser de los diez mejores es una locura por qué esto es muy importante para mí de forma personal y para Arte y Pan como empresa. Es mucho esfuerzo, muchos libros, muchos cursos y muchos fallos esta elaboración es la más difícil que se puede hacer y la más costosa."

Javier Sánchez-Rivas

Javier Sánchez-Rivas García es profesor de Economía Política y vicedecano de la Facultad de Derecho en la Universidad de Sevilla. Además, es fundador y presidente de la Compañía Sevillana de Zarzuela, creada en 2009 junto a Jesús de Sancha y Marta García-Morales. Bajo su liderazgo, la compañía ha revitalizado el género lírico en Sevilla, rescatando obras olvidadas y organizando temporadas estables en espacios como el Espacio Turina. Recientemente, han presentado la XVI temporada de zarzuela, con títulos destacados y obras inéditas. Sánchez-Rivas también ha promovido la internacionalización de la zarzuela, colaborando con la Universidad de Guadalajara en México para llevar este género al país latinoamericano. Su labor ha sido reconocida con la Medalla de la Ciudad de Sevilla, y actualmente trabaja en la creación de la primera Cátedra de la Zarzuela en la Universidad de Sevilla.

Esther Fuerte

Esther Fuerte Chacón, joven remera de La Línea, compitió en el doble scull femenino del Mundial Juvenil de remo en Canadá, tras una destacada actuación en el Europeo de Polonia en el mismo año. A sus 17 años, combina estudios de Bachillerato con deporte de alto nivel, sacrificando tiempo libre para perseguir su sueño de llegar a unos Juegos Olímpicos. Formada en el Club de Remo Linense, considera a su entrenador Ignacio Arana y al club como pilares de su desarrollo personal y deportivo. Esther demuestra pasión, compromiso y un ascenso imparable en el remo internacional.

Quique Díaz

Enrique Díaz Junquera, natural de La Línea, participó en diciembre en la LXXIX edición de la legendaria y desafiante regata Sydney-Hobart, conocida como la "regata del infierno" en Tasmania, Australia. Exalumno del Colegio Inmaculada de Algeciras, cursó estudios de electromecánica y telecomunicaciones, becado por su destacado rendimiento en vela. Formado bajo la guía del olímpico Rafa Trujillo, su mentor, Quique afrontó esta exigente competición de 628 millas náuticas con gran preparación y determinación. Este deportista es un gran embajador de La Línea en los certámenes internacionales de vela, en los que demuestra una gran preparación y pasión. El X55 Xanthus, embarcación de cuya tripulación formaba parte el regatista formado por el Real Club Náutico de La Línea cruzó la línea de meta en la vigésimo cuarta posición, por lo que fue octava de su categoría (IRC-División II).

Domaris

Si nos ceñimos al universo digital, Domaris es una de las linenses más populares. Cuenta con casi un millón de seguidores en TikTok debido al contenido de aventura que sube, y es que esta vecina de La Línea es toda una viajera, y comparte con sus seguidores tanto sus trucos como algunas experiencias vividas. Ya en 2025 ha participado como finalista en la gala IATI, concursando en la categoría de "Mejor cuenta de Tiktok de viajes", aunque no ha sido ganadora. Pero nada para a esta aventurera amante del mar y de su tierra.