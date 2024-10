Uno de los mejores panettones de la península se elabora en La Línea

El panettone que elaboran en la panadería artesanal Arte y Pan de La Línea ha quedado finalista entre los 10 mejores obradores que elaboran panettones en la península ibérica. El establecimiento, que abrió sus puertas en 2020, ya recibió el reconocimiento "Linenses con talento" este mismo año, debido a su dedicación y profesionalidad.

Cristian Arango, el alma de este proyecto que no para de innovar, ha contado a este periódico que "ser de los diez mejores es una locura por qué esto es muy importante para mí de forma personal y para Arte y Pan como empresa. Es mucho esfuerzo, muchos libros, muchos cursos y muchos fallos esta elaboración es la más difícil que se puede hacer y la más costosa."

Y es que en Arte y Pan elaboran cada panettone con mucho esmero y cariño, ya que, según nos cuenta el maestro pastelero, "hablamos de una masa muy enriquecida con yema, mantequilla y chocolate de la mejor calidad. Nuestro panettone tarda sobre unas 55 horas de elaboración con masa madre. Es una locura, pero el resultado merece la pena probarlo."

Además, están experimentando con nuevas recetas, como el panettone de chocolate y de naranja, y nos confiesa que para esta navidad tendrán también creaciones nuevas, como el panettone de chocolate con leche y de pistacho tras su paso por la final en Itlia, en la que se concederá el premio de Mejor Artesano del Panettone en Ibérica 2024 de IRCA Group Ibérica.

Con el nombre de La Línea por delante

Cristian confiesa que, para la gran final que se celebrará en Italia, se encuentra "con ganas de poner el nombre de La Línea en alto, ya que aunque no nací aquí, me siento muy de aquí. Ya son muchos años y llegué para quedarme. Me siento muy orgulloso de la La Línea y de la familia que formé con gente de aquí. Siempre vamos con el nombre de La Línea por delante."

Panettone

El panettone es un pan dulce tradicional originario de Italia, específicamente de Milán. Es conocido por su textura esponjosa y por estar lleno de frutas confitadas, pasas y a veces frutos secos. Suele consumirse durante la temporada navideña en muchos países, aunque su popularidad se ha extendido globalmente.

La receta del panettone incluye ingredientes como harina, huevos, azúcar, mantequilla y levadura, y su proceso de preparación es bastante laborioso, incluyendo varios levantamientos de la masa para asegurar su característica esponjosidad.

En muchos lugares, además del tradicional con frutas, se pueden encontrar variedades con chocolate, crema de limón, o incluso versiones saladas. Es un postre muy apreciado y forma parte de muchas tradiciones navideñas en todo el mundo.

El grupo Irca

Esta empresa italiana cuenta con una trayectoria de más de un siglo. Especializada en la industria pastelera, cuenta con grandes instalaciones que elaboran ingredientes de calidad para recetas de repostería. Tienen una marca de helados propia y hace unos años abrieron su propia academia. Exportan sus productos a países de todo el mundo.