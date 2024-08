Esther Fuerte, la linense que rema hacia un Mundial

Esther Fuerte Chacón está ya en capilla. La deportista de La Línea se encuentra concentrada en el Centro Especializado de Tecnificación Deportiva de Remo de Bañolas (Gerona), donde prepara junto al resto de integrantes de la selección española su inminente participación en el Mundial Juvenil de remo, que se celebrará en del 18 al 25 de agosto en St. Catharines (Canadá). Fuerte competirá junto a la aragonesa Karla Remacha, del Helios Zaragoza, en el doble scull femenino. En mayo ya estuvieron en el Europeo de Polonia, en el que firmaron una más que prometedora quinta plaza. El sueño de la linense, estar presente algún día en unos Juegos Olímpicos y tomar el relevo de su paisano el regatista Rafa Trujillo, que subió al podio en Atenas 2004 y que sigue triunfando como entrenador. De momento va por buen camino.

Esther Fuerte tiene 17 años. Comenzó su formación en el Pablo Picasso y ahora ha bordado las calificaciones (matrículas de honor) de Primero en el Bachillerato de Ciencias que cursa en el Antonio Machado. “A veces se hace complicado compatibilizar estudio y deporte, al menos a este nivel”, confiesa la remera internacional.

“Es que todo requiere muchas horas así que salir de fiesta, pues poco”, detalla. “¿Que a veces me gustaría estar con mis amigos? Es evidente. Pero yo acepto esto como mi estilo de vida. Ya estoy acostumbrada”

Hace ya casi una década Esther Fuerte acudió a una de esas jornadas de puertas abiertas que el incombustible Ignacio Arana convoca entre los alumnos de los diferentes centros docentes para atraer jóvenes promesas al Club de Remo Linense. “Fui, me gustó, me apunté... y hasta hoy”, dice con la sencillez que le caracteriza. “Al principio era solo una diversión, pero claro con el tiempo y a medida que iban llegando los resultados pues me lo tuve que tomar más en serio”.

Tan en serio que entiende que el Club de Remo Linense, pionero en esta actividad en el Campo de Gibraltar es su “segunda casa”.

“Allí he crecido como deportista y como persona”, subraya con vehemencia. “Es que es de donde vengo”.

Ignacio Arana entrena un centro de flores a Esther Fuerte al regreso del último Europeo / Andrés Carrasco

“A Ignacio (Arana) le debo mucho, él siempre ha estado ahí”, continúa. “A veces tenemos nuestros conflictos, como todas las personas que conviven mucho tiempo juntas, pero todo se puede hablar con él y siempre sus correcciones y sus consejos son por nuestro bien”.

El ascenso imparable de esta deportista linense le lleva a preparar ahora nada menos que un Campeonato del Mundo, con todo lo que eso supone. “Al comienzo de la concentración lo veía como algo muy grande, sentía mucha presión pero a medida que pasan los días me lo estoy tomando mucho mejor y lo que estoy es con muchas ganas de que llegue el momento de competir”.

El mayor obstáculo que se encuentra Esther Fuerte en su formación es que en La Línea se ve obligada a entrenarse en el mar... cuando las mareas y los vientos lo permiten. “Es lo primero que me preguntan todos mis compañeros, qué cómo lo hago. Claro, ellos tienen ríos, lagos...”

“No me queda otra que remar en un ergómetro, en el que se sufre mucho más”, recalca.

Esther Fuerte, durante un ejercicio de levantamiento de pesas / Andrés Carrasco

Las últimas experiencias deportivas han convertido a Esther Fuerte en la mitad de una dupla inseparable con Karla Remacha, con la que casi ha creado ya una marca. Curiosamente no es nada infrecuente que a lo largo del año ambas se midan en búsca de titulos nacionales de skiff (solo). “Nos llevamos súper bien. Si no fuese así sería un problema porque pasamos mucho tiempo juntas”, especifica. “Cuando competimos entre nosotras siempre pienso que si alguien tiene que ganarme que sea ella y a Karla le sucede lo mismo”.

“Aún no nos ha dado tiempo a pensar en qué objetivos nos vamos a trazar en el Mundial”, asegura Esther Fuerte. “Ahora mismo lo que estamos haciendo es entrenar al límite cada día y ya cuando lleguemos a Canadá y comproblemos el nivel de la gente que esté allí pues veremos hasta dónde podemos llegar”.

Sin embargo, Esther Fuerte sí que tiene señalado un objetivo en su cabeza. “El sueño de todo deportista es estar presente en unos Juegos Olímpicos”, finaliza. “No sé si lo lograré o no, lo que tengo claro es que voy a hacer todo lo posible por conseguirlo”. Apuntado queda.