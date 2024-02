Carmen Boza, artista de La Línea, vuelve a la escena musical con 'Encore'

La compositora, cantante y también productora de La Línea de la Concepción, Carmen Boza, nos ha presentado hace unos día su nuevo disco, "Encore", desde que publicara su último trabajo "La Caja negra" hace cinco años. Los próximos conciertos que dará la artista linense serán el 1 de marzo en Murcia, el 19 de abril en Valencia y el 25 de mayo en Elche.

6 canciones componen su nuevo trabajo: 'Lambo', 'El Altar', 'Libertad o Seguridad', 'San Juan', 'Anestesiada' y 'Remolino'. Ya puedes encontrarlo en todas las plataformas, ¡escúchalo aquí!

Hoy la artista ha publicado en una de sus redes sociales el siguiente mensaje:

“ Encore, mi nuevo álbum ya está disponible en el link de mi bio.Me entusiasma y me enternece saber que todo lo que encierra este trabajo, sus luces y sombras, por fin han sido compartidas; que tan pronto fueron libres, todas estas preguntas que me habitan se lanzaron a la búsqueda de otras mentes y otras almas con las que conversar.

Esto siento que es este álbum y así he intentado esculpirlo. Como esa conversación larga y rica, que te reta y te deja preguntas que te desafían a la vez que un sentimiento de comprensión que es capaz de aliviarte y reconciliarte un poco con el mundo. Si no has tenido la oportunidad de escucharlo, te invito a que lo hagas esta mañana de domingo.

Si ya lo has escuchado, me encantará saber qué te trajo. En cualquier caso, gracias por escuchar siempre a corazón abierto."

Trayectoria

Carmen Boza inició su carrera musical compartiendo videos en un canal de YouTube. La canción "Cartas desde el círculo polar",que subió a la red social Tuenti llegó a tener más de 200.000 visitas. Desde entonces, su música comenzó a abrirse un hueco en lugares diversas salas de conciertos, como La Botica, El PayPay y la sala Galileo Galilei.

En 2011, lanzó su primer álbum titulado "Lapislázuli", que incluía once temas y contó con la colaboración de Román Méndez, baterista de Miss Cafeína, y a partir de ahí decidió que se dedicaría plenamente a la creación musical.

En 2012 compiló todas las canciones que había ido compartido en su canal de YouTube @rollitosdeprimavera, al que le puso el mismo nombre, "Rollitos de primavera", y lo compartió a través de diversas plataformas con sus fans de forma gratuita.

En 2015 lanzó su segundo álbum titulado "La Mansión de los Espejos". Para financiar este proyecto, la artista inició una campaña de crowdfunding que recaudó el triple de la cantidad que había propuesto.