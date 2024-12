El linense Quique Díaz, el 'Juan sin miedo' de la Regata del Infierno

La Línea/Al linense Enrique Díaz Junquera (Quique Díaz)le ha valido una sola participación en la carrera de yates Sydney Hobart, para ganarse el título de Juan Sin Miedo en la universalmente conocida como Regata del Infierno. Estadísticamente la más peligrosa de cuantas se celebran en el planeta. La edición que para los más rezagados está finalizando este domingo se llevó por delante la vida de dos marineros australianos, ambos durante la primera noche tras la salida. Pero ni por esas se ha suspendido. El regatista de La Línea, que competía a bordo del Xanthus, asegura que ha sido ajeno al peligro y que solo ha sentido "respeto y admiración" por todo lo que rodeaba a su embarcación durante los más de tres días que tardó en recorrer las 628 millas náuticas (1.163 kilómetros) que separan Sydney del puerto de Hobart (Tasmania), en Australia.

“La verdad es que no. Más que miedo, lo que sientes es respeto por el mar y admiración por la fuerza de la naturaleza. Las olas y el viento son impresionantes, te dejan claro que estás en un escenario extremo, pero eso es parte de la magia de esta regata”, reivindica con pasión desde Australia, cuando aún recogiendo los bártulos para volver a casa para buscar el merecido descanso.

“Yo me quedo con que es una experiencia inolvidable. Es un desafío increíble, donde cada maniobra cuenta y el trabajo en equipo marca la diferencia. La Sydney-Hobart no sólo te pone a prueba como regatista, sino que también te enseña mucho sobre superación y confianza. Es algo que recordaré toda mi vida”, añade.

Quique Díaz, a bordo del Xanthus, en la edición de la Sydney-Hobart que ha finalizado este domingo

“Es una regata única, dura como pocas. Ya que ahora ya la he vivido, puedo asegurar que no hay nada como enfrentarse al mar de Tasmania, con su viento y sus olas, que no perdonan. Superar esos momentos te pone a prueba de verdad, pero también te enseña mucho. Es una experiencia brutal, de esas que te marcan como regatista y como persona”, reitera.

El LawConnect revalida un título amargo

La victoria correspondió al LawConnect, que cuenta en su tripulación con los españoles Carlos Hernández, Simbad Quiroga y Ñeti Cuervas Mons y que revalidaba su condición de campeón. Un triunfo empañado por la muerte de dos marineros australianos en la jornada del viernes en dos accidentes propiciados por las condiciones meteorológicas adversas que se registraron frente a las costas de Australia. Eran las primeras víctimas que se registraban en esta competición desde que seis personas perdieran la vida en la dramática edición de 1998.

Uno de los fallecidos en la regata es Roy Quaden, tripulante de 55 años que murió a bordo del Flying Fish Arctos cuando se golpeó contra la barrera de la embarcación. La segunda víctima, Nick Smith, de 65 años, estaba en el barco Bowline, cuando su cuerpo impactó contra la polea y, al perder el equilibrio, “desafortunadamente se golpeó la cabeza con el cabrestante”, informó David Jacobs, director del Cruising Yacht Club of Australia, organizador de la carrera. Además, otro marinero fue arrastrado por la borda en otro barco, pero fue rescatado.

A lo largo de la competición y también como consecuencia de la bravura del viento y las olas se vieron obligados a retirarse 37 de los 107 participantes, entre ellos uno de los grandes favoritos a la victoria final, el Comanche.

Uno de los tripulantes del barco vencedor, el lanzadoteño Carlos Hernández, que cuenta con cinco ediciones y dos victorias consecutivas (2023 y 2024), está convencido de que la presente ha sido "una edición más dura de lo habitual, tuvimos que reducir la velocidad para preservar la integridad del barco”.

El santanderino Cuervas-Mons, el más veterano de los tres, con seis participaciones (2016, 2018, 2019, 2022, 2023 y 2024) y tres victorias (2016, 2022 y 2024), fue aún más rotundo: “Ha sido, sin duda, la edición más dura de las seis en las que he participado".

Con este telón de fondo, llegar a Hobart y hacerlo de una pieza ya suponía un éxito. Pero como dato testimonial el X55 Xanthus, patrocinado por Pacific Road, de cuya tripulación formaba parte el regatista formado por el Real Club Náutico de La Línea cruzó la línea de meta en la vigésimo cuarta posición, por lo que fue octava de su categoría (IRC-División II).