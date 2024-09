Tener un 'Koki' está de moda. La marca de bolsos linense que triunfa en toda España

Un bolso diseñado y hecho a mano en La Línea se está convirtiendo en un imprescindible de muchos armarios de mujeres de toda la geografía nacional. Alba Arana es la impulsora de la marca "Koki y Punto", una apasionada de la moda que hasta hace unos años era auxiliar de enfermería, pero que decidió creer en su sueño y llevarlo a cabo.

Alba se dedica por entero a su pasión cada día. Hace tres años que comenzó a diseñar y confeccionar bolsos en casa por hobby, y no se esperaba que iban a gustar tanto. Empezó a recibir muchos pedidos, así que rápidamente decidió ponerlo todo en regla y tomarse un tiempo de excedencia en su puesto de trabajo, para comenzar esta aventura que la ha llevado a convertirse en una diseñadora referente del Campo de Gibraltar.

El estilo de este bolso tipo bombonera es muy versátil, ya que puede ser el complemento perfecto para una celebración o para el día a día. Puede llevarse como bolso de mano, colgado con una cadena o con una asa de cincha para un toque más sport. El tamaño es ideal, ya que cabe todo lo imprescindible que necesitamos cuando salimos a la calle. Cuando le preguntamos que por qué cree que ha gustado tanto, nos responde que "es un bolso muy cómodo y también es una oportunidad para crear tu propio modelo. Al final en un bolso llevas tu vida, y poder diseñarlo a tu gusto te hace sentir segura." Tanto los bolsos como las tote bags que elabora están confeccionados con los mejores materiales, lo que es una gran garantía para sus clientas. Además la relación calidad precio es inmejorable.

Koki y Punto

El nombre de la marca es un homenaje a la madre de Alba, a la que apodan Koki desde pequeña, ya que le encantaban unos cucuruchos que se vendían en La Línea y que recibían ese nombre. Además, su madre ha sido una gran inspiración a la hora de crear este complemento y también ha aprendido de ella la maña con la máquina de coser. El apoyo de sus padres es fundamental para Alba, que ha heredado este sobrenombre tan ligado a su tierra. Según nos cuenta: "Yo soy muy linense, y me encanta que mi marca también lo sea". Además, confiesa que su familia y sus amistades están muy orgullosos de que esté llevando el nombre de La Línea tan lejos. Y es que los 'Kokis' llegan a todas partes: desde el taller en el que los elabora en La Línea se envían todas las semanas a diferentes ciudades españolas, por lo que se pueden ver por Lanzarote, Bilbao o Mallorca.

Más allá de los bolsos

La diseñadora, además de dedicarse a la creación de sus bolsos y al impulso de su marca, también sube sus estilismos y enseña cómo combina sus "kokis", lo que genera mucha curiosidad entre sus seguidores, que también se interesan por saber dónde adquiere su ropa. Además colabora con otras marcas amigas, utilizando prendas de otras firmas para elaborar unos outfits singulares y elegantes. La marca ya tiene más de 8.000 seguidores en Instagram y ha sido nominada a los premios Betania a los linenses con talento en la categoría de Emprendimiento 2024.

Cómo conseguir tu "Koki"

Alba es muy activa en redes y ha convertido su cuenta de Instagram en el mejor escaparate para sus creaciones. Si quieres tener tu propio bolso, solo tienes que indagar en los modelos y las telas que tiene publicados en historias destacadas y podrás elegir la opción que más se acomode a tus gustos y necesidades. Puedes contactar con ella por mensaje privado y pedirle tu 'Koki' personalizado. Debido al volumen de trabajo, Alba tarda entre tres y cuatro semanas en poder tener listo el bolso y enviárselo o entregárselo a su dueña, por lo que si quieres lucir tu 'Koki' en una ocasión especial, te recomendamos que lo pidas con antelación.

Un consejo para futuros emprendedores

Según su experiencia, le pedimos a Alba algún consejo para las personas que tienen una idea y no se sienten con la confianza para llevarla a cabo. La linense nos contesta que: "Miedo siempre se va a tener, pero hay que hacerlo. Siempre va a haber obstáculos, pero hay que seguir luchando por lo que se quiere. Esto no es suerte, es mucha constancia y esfuerzo. Hay que hacerlo, porque vida no hay más que una. A mí ''Koki y Punto me ha dado mucha seguridad y confianza en mí misma." Alba repite mucho en sus redes que los 'kokis' "hay que llenarlo de actitud", y eso es lo que hace cada día está linense, que trabaja mucho, también con mucho entusiasmo y cariño, para que sus creaciones lleguen cada vez más lejos.