La Carbonería: Un rincón para los amantes de la carne en el corazón de Algeciras

En 2002, Daniel Domínguez Gálvez decidió dar el primer paso en una aventura gastronómica que comenzó de forma humilde, en un chiringuito de La Alcaidesa (La Línea). La idea era sencilla pero innovadora: transformar la carta de día a noche con una parrilla argentina. El éxito fue tal que, apenas un año después, en 2003, nacía el restaurante que hoy se ha consolidado como uno de los templos de la carne en Algeciras: La Carbonería.

“Queremos hacerte disfrutar y aprender sobre algunas de las mejores carnes de España y del mundo”, explica su web. Y lo cierto es que lo consiguen. El asador ofrece tres menús, con precios que oscilan entre los 45 y los 59 euros por comensal, donde la carne y el vino se convierten en protagonistas. Estos pueden completarse con entrantes de calidad como jamón, queso o las clásicas empanadas de la casa.

Su carta de carnes es una auténtica invitación a un viaje de sabores: desde la ternera angus argentina y la vaca gallega, hasta el cerdo ibérico o el cordero. No faltan propuestas más originales como el magret de pato con mermelada de frambuesa o la pechuga de pollo. Y, para los paladares más exigentes, el cochinillo se prepara por encargo.

El restaurante también ha sabido renovarse con una carta de tapas que está atrayendo a un nuevo público y aportando frescura al asador. “Excelente como siempre. La nueva carta de tapas merece mucho la pena probarla. Y si quieres comer y es una ocasión especial tienen un salón extraordinario”, señala uno de sus clientes en Google, donde el local acumula una valoración de 4,3 estrellas.

Ubicado en la calle Muro, a la espalda de la capilla de Europa y a pocos pasos de la Plaza Alta, el espacio combina tradición y modernidad. Quienes lo visitan coinciden en destacar la calidad de la comida, la atención cercana y el ambiente acogedor. “Un lugar perfecto para comer o tapear rico y variado. Nosotros fuimos a tapear y todo lo que probamos nos encantó. El personal fue súper amable y el ambiente es muy agradable. El atún con manteca, súper recomendable”, apunta otra reseña.

Al final, como resume un cliente: “La carne está excelente, vale la pena pedirlo, nos encantó. La atención muy bien, me sentí muy bien en el restaurante, buena presentación de la comida y excelente atención”.