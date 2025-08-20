La Chacra Tapas Grill: el secreto mejor guardado para los amantes de la carne

La Chacra Tapas Grill se ha convertido en una parada obligada para los paladares más carnívoros en la comarca. Ubicado en la calle Isabel la Católica, en pleno corazón de La Línea, este pequeño restaurante ofrece un ambiente relajado en el que las tapas, las carnes a la brasa y los postres artesanales son los grandes protagonistas. Su éxito ha sido tal que ha abierto un segundo local en la calle Francisco de Goya y Lucientes, en Cortijillos (Los Barrios), manteniendo el mismo espíritu cercano y la apuesta por la parrilla.

En La Línea, las colas a la puerta desde que abren a las 20:00 son ya una estampa habitual. La casa no admite reservas, por lo que los más previsores recomiendan llegar con tiempo. “Perfecto balance en la relación calidad-precio. Buena carne, buen servicio y excelente tiempo de espera a pesar de estar lleno. Les recomiendo llegar antes de las 20:00 para evitar lista de espera porque siempre se llena”, relata uno de los clientes.

Solomillo en La Chacra. / E.S.

La carta está protagonizada por cortes argentinos preparados al carbón y acompañados de entrantes y guarniciones con acento criollo. Un matrimonio que viajó desde Jerez lo resume así: “Pedimos carne de lomo argentino y entrecot, también queso a la parrilla, chorizo criollo con asado. Ángeles, la camarera, nos atendió bien y rápido, también nos recomendó el postre de panqueque y banoffee, que estaban buenísimos. Sin ninguna duda volveremos”.

Las porciones son generosas y pensadas para compartir. Otro visitante recuerda su experiencia con entusiasmo: “Pedimos ensalada de la casa, la provoleta de bacon y una milanesa de ternera 'La Chacra' y sencillamente sublime. Tuvimos que pedir táper para llevar”.

En Cortijillos, el restaurante es algo más amplio, pero igual de animado. Familias y grupos encuentran en este local un punto de encuentro ideal. “Simplemente espectacular. Maravilloso ambiente, buena comida, relación calidad-precio de locos y un servicio de camareros a gran altura. Nos han servido a 27 y ha sido brutal. Repetiremos sin lugar a dudas”, destaca un cliente.

Parrillas de La Chacra. / E.S.

El secreto está en la parrilla y en quienes la manejan. Los comensales de Cortijillos no dudan en mencionar al parrillero: “No hay sitio mejor para comer diferentes tipos de cortes de carne de calidad a un precio asequible y al punto que más te guste. Todo el personal es espectacular en la atención y la profesionalidad. Lo mejor la parrilla y el parrillero, el señor Carlos, que es un profesional de lo que no hay. Felicidades por esta nueva Chacra”.

Con dos locales en la comarca y una clientela fiel que no duda en recomendarlo, La Chacra Tapas Grill se ha consolidado como un referente de la gastronomía argentina en el Campo de Gibraltar. Carnes sabrosas, servicio ágil y precios imbatibles convierten a este restaurante en una visita imprescindible tanto para locales como para turistas que buscan vivir una experiencia auténtica alrededor de la brasa.