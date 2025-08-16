Sabor y brasas en el corazón de Jimena: descubre el Bar-Restaurante Troyano

En Jimena de la Frontera, hay un rincón que enamora por el paladar: el Bar-Restaurante Troyano, en la calle Nuestra Señora Reina de los Ángeles, un enclave ideal para saborear la gastronomía local y dejarse llevar por el aroma irresistible de sus brasas.

Especializados en carnes a la parrilla, su cocina ofrece piezas jugosas que conquistan a primera vista —y primer bocado—. Pero no todo es carne: también sirven guisos tradicionales y, en temporada, caracoles que son todo un reclamo. La propuesta se completa con ensaladas creativas y postres caseros, pensados para poner el broche perfecto a la comida.

No lo decimos solo nosotros. Los clientes avalan la experiencia: “Buena comida, buen trato, muy buenos precios. Te sientes como en casa”.

Otra comensal recuerda con detalle su última visita: “Este domingo mi esposo y yo almorzamos en el restaurante Troyano en Jimena. Pedimos la ensalada del chef con queso de cabra, fresas y granadas ¡Qué delicia! También comimos secreto ibérico con verduras y espárragos! La carne y las verduras estaban tan bien cocinadas que nos comimos hasta el último trozo. De postre pedí crema con fresas. Todo estaba muy rico y los camareros sirvieron todos los platos a tiempo y cuando llegamos no había mesa, nos sentamos cerca de la barra, en la esquina, luego nos ofrecieron cambiarnos a una mesa! A eso le llamo yo servicio - Rápido, sabroso! Recomiendo visitar el restaurante. Pero no olvides hacer reserva”.

Con el calor de la parrilla como protagonista y un trato que invita a repetir, el Bar-Restaurante Troyano se ha convertido en una parada obligatoria para quienes buscan sabor auténtico en el corazón del Campo de Gibraltar.