El Puerto de Algeciras invertirá 1,7 millones en reordenar el tráfico en la zona logística de Isla Verde

Más seguridad y un tráfico más ordenado para los camiones. La Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras (APBA) invertirá hasta 1,7 millones de euros en el proyecto para reordenar la zona logística de Isla Verde. Se trata de una manzana de naves industriales de empresas ubicadas junto al Acceso Sur y al centro de protección portuaria que, aunque se encuentra urbanizada, presenta patologías en el firme de los viales. Además, los itinerarios peatonales son inexistentes porque se encuentran invadidos por los camiones que operan constantemente en la manzana.

El proyecto, con un plazo de ejecución estimado de ocho meses y actualmente en fase de licitación, buscará implantar en la zona itinerarios peatonales, así como un acondicionamiento general del entorno para favorecer, además, las maniobras de los camiones.

La administración del puerto requiere con las obras que la zona tenga correctamente delimitados el tránsito de vehículos y las zonas de estacionamiento para favorecer "itinerarios peatonales reales, funcionales y seguros". A la zona acuden clientes de estas empresas, trabajadores y también es zona de paso hacia una cercana cafetería para trabajadores del Puerto, por lo que la coexistencia entre el tráfico peatonal y pesado es constante, pese al riesgo que comporta.

Camiones en el Puerto de Algeciras.

Las obras permitirán resolver la entrada y salida de los vehículos en la manzana y la intersección en el acceso. Para ello se han estudiado las trayectorias y maniobrabilidad de vehículos pesados. Junto con el reasfaltado general, los trabajos se aprovecharán para ampliar la infraestructura eléctrica en el vial este.

Las principales infraestructuras del subsuelo no sufren cambios, pero sí se dotará a la manzana de un sistema de videovigilancia que permitirá la supervisión de los viales con cinco cámaras fijas; dos se instalarán sobre báculos existentes mientras que las tres restantes se ubicarán en columnas de 12 y 6 metros de nueva ejecución, según la memoria del proyecto. Además, el alumbrado de la zona también quedará reforzado.

El proyecto se acomete una vez que la APBAejecutó, entre 2021 y 2023, una reordenación de los viales interiores del Acceso Sur a la dársena, así como la renovación del pórtico de acceso;proyectos en los que la entidad invirtió más de 9 millones de euros.