El tráfico de remolques en el Puerto de Algeciras crece un 6,9% hasta julio y apunta de nuevo a más de 500.000 unidades en un año

Cara y cruz en el arranque del segundo semestre del año en el Puerto de Algeciras. El tráfico industrial en los muelles de la ciudad se mantuvo al alza con 325.787 remolques de camión (ro-ro) canalizados entre los meses de enero y julio de este año, lo que supone un crecimiento global del 6,9% para esta actividad, según los datos difundidos este martes por la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras. Por el contrario, otras de las grandes magnitudes se mantuvieron en descenso, como el tráfico total -con una bajada acumulada del 5%- como consecuencia de la contracción del comercio y la incertidumbre en los mercados internacionales.

Casi 1.200 camiones atraviesan cada día el Estrecho entre Algeciras y Tánger-Med cargados con mercancías de importación y exportación y, en menor medida, hacia Ceuta. El puente marítimo España-Marruecos es mayoritariamente conocido por el constante flujo de productos agrícolas que se mueve entre ambas orillas, si bien por este enlace comercial también trasiegan textiles del grupo Inditex, electrónica o componentes de automoción para el grupo Renault con los que se abastece a las factorías del norte de Marruecos.

El tráfico ro-ro está considerado como estratégico para la APBA. El pasado año alcanzó por primera vez el medio millón de unidades en un año natural (505.692) y este ejercicio, a tenor del aumento que roza el 7%, permitirá revalidar la cifra. De los algo más de 325.000 camiones contabilizados en siete meses, la mayoría (307.178) se movieron en la línea entre Algeciras y Tánger-Med (+7,75%) y 18.518 unidades lo hicieron en la ruta con Ceuta (-4,92%). La APBA aspira a que el tráfico ro-ro siga creciendo en años venideros hasta los 800.000 remolques en 2030.

Tráficos hasta julio

Entre enero y julio, el Puerto de Algeciras canalizó el paso de 58,9 millones de toneladas de mercancías bajo todas las modalidades, lo que supone el ya citado descenso del 5% sobre el mismo periodo de 2024 (62 millones de toneladas). De este total, 16,4 millones de toneladas fueron graneles líquidos (-3,7%); otras 190.493 toneladas se correspondieron con los graneles sólidos (+79%) y 39 millones a la mercancía general (-4,1%). Atendiendo solo al mes de julio, por el Puerto pasaron 8,35 millones de toneladas (-3,1% sobre julio de 2024).

El tráfico de contenedores en julio sí estuvo en números positivos, con 427.702 unidades (medidas en teus) y un incremento del 6,6% sobre el mismo mes del año precedente. El acumulado sigue en cotas inferiores a las de 2024, con 2.718.407 unidades (-2,9%). El Puerto de Algeciras destacó en su balance de tráficos los contenedores de importación/exportación llenos, con 271.336 de esos teus (+0,6% en importación y +6,5% en exportación).

Por último, tras un buen mes de julio en los caladeros del Estrecho, la pesca fresca descargada en las lonjas de Algeciras y Tarifa se acerca a las 700 toneladas (+6%).

Los principales puertos de España competidores de Algeciras, Valencia y Barcelona, también cerraron el séptimo mes del año con descensos en su tráfico total, aunque menos acusados. Valencia anotó 47,7 millones de toneladas (-1%) y Barcelona 40 millones (-2,4%). En cuanto a contenedores, el puerto de la Ciudad Condal se dejó un 6% en el cómputo acumulado de teus, con 2,1 millones, mientras que en Valencia sí se registró crecimiento con 3,3 millones de cajones y un ascenso del 4,2%.

La OPE apunta a cifras récord

El constante tráfico de vehículos industriales se compatibiliza en verano con el de la Operación Paso del Estrecho, que este año apunta a un nuevo récord. Los puertos de Algeciras y Tarifa superaron por primera vez en julio los 3,2 millones de pasajeros y más de 700.000 vehículos embarcados, cifras por encima de los registros de 2019 y previos a la pandemia de Covid-19.

Desde el 15 de junio (inicio de la OPE) los puertos han registrado un crecimiento del 6,7% en pasajeros y del 4,8% en vehículos, periodo en el que embarcaron cada día una media de 20.000 personas y 4.500 coches.