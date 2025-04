Vox defendió en 2020 la creación de un cementerio musulmán en Algeciras que ahora rechaza

Algeciras/Vox defendió hace un poco más de cuatro años y medio la creación de un cementerio musulmán en Algeciras que ahora rechaza con contundencia. Fue en una sesión del órgano desconcentrado del Consejo de la Gerencia de Urbanismo, celebrada vía telemática el 23 de septiembre de 2020, cuando el vocal de Vox Antonio Gallardo se hizo eco de la vieja reivindicación de la comunidad musulmana algecireña, que entonces calculó en 9.000 personas. "Son ciudadanos de pleno derecho que están viviendo en nuestra ciudad, pagan religiosamente sus impuestos, son ya de segunda, tercera, cuarta generación", justificó Gallardo.

La iniciativa de Vox entonces se contradice con la de Vox ahora. Este viernes, a las puertas del camposanto, el portavoz del Grupo Parlamentario del partido de Santiago Abascal en Andalucía, Manuel Gavira, ha ofrecido unas declaraciones que han encendido todas las alarmas por su tono incendiario: “No es de recibo que en nuestra tierra cada vez haya menos símbolos cristianos que nos defienden y nos amparan a todos, mientras cada vez hay más mezquitas”, ha afirmado. Cuando Gavira decía esto tras él estaba Gallardo, que en 2020 defendió sobre los musulmanes algecireños: "Cuando fallecen tienen que añadir un gasto extraordinario como es el de llevar el cuerpo de sus difuntos a puntos fuera de nuestro municipio; bien a estas localidades que son más cercanas, bien al propio Marruecos. Si tienen dinero, bien, si no, tienen que recurrir a recolectas populares".

El vocal había preguntado si en alguna ocasión se había iniciado "algún trámite en relación con la posibilidad de instaurar en la ciudad, en alguno de los dos cementerios, alguna parcelación para que los ciudadanos musulmanes puedan enterrar a sus conocidos".

El concejal Ángel Martínez manifestó que el equipo de gobierno no se lo había planteado. "Los cementerios de Algeciras pueden acoger a cualquier persona de cualquier confesión de cualquier grupo religioso. Es un tema que trasciende más allá de la decisión municipal, es una cuestión a niveles del Estado que tienen su reticencia a cualquier implantación de este tipo de cementerios. El entierro musulmán tiene unas connotaciones muy peculiares, se necesitaría una extensión tremenda porque todos los enterramientos son en superficie y de momento no lo tenemos contemplado", transcribe el acta de aquella sesión.

Gallardo se refirió a un acuerdo bilateral para los enterramientos entre el reino de Marruecos y el gobierno de España. Además explicó que "en muchísimas localidades de España, como Fuengirola y Jerez, por ejemplo, se han llevado a cabo sin ningún tipo de inconveniente".

Martínez contestó que hay personas musulmanas que están enterradas en los cementerios de Algeciras. Gallardo insistió en que "son confesiones religiosas concretas que tienen sus propias costumbres" y añadió que entregaría toda la información de que disponía al delegado de Cementerios para abrir un debate. "Hay que dar una respuesta, como es natural, positiva o no, pero hay que dársela a esta comunidad", sentenció.

Gavira

Manuel Gavira ha arremetido este viernes contra la sentencia judicial que obliga al Ayuntamiento a permitir enterramientos conforme al rito islámico y ha denunciado lo que él considera un “proceso de islamización” de Algeciras y del conjunto de España. Para ilustrar sus palabras, se ha referido a unas declaraciones previas de un portavoz musulmán —que hablaba simbólicamente de “reconquistar Algeciras”— como ejemplo de una supuesta amenaza para la identidad española.

“El problema no es solo la cesión del cementerio”, dijo Gavira. “Es la intención de construir una mezquita con minarete incluido, es el programa educativo en el que se imparten clases de cultura árabe y lengua marroquí en colegios públicos. Todo esto es consecuencia directa de la política de puertas abiertas del PP y el PSOE”, ha concluido, acusando a los principales partidos de “tirar cruces cristianas mientras los moros quieren construir mezquitas”. Estas palabras que no han tardado en recibir una contundente respuesta.

Desde la comunidad islámica, Dris Mohamed, uno de los portavoces de la comunidad musulmana en Algeciras y líder del recién fundado Partido Andalusí, no ha tardado en replicar a Vox. A través de un comunicado, ha denunciado que las declaraciones de Gavira buscan “devolver a España a la época de la persecución y expulsión de los musulmanes, en la más rancia tradición de la Inquisición”.

Mohamed ha defendido el derecho de los musulmanes españoles a practicar su religión con libertad y en condiciones de dignidad, amparados por la Constitución. Y ha recordado que la comunidad islámica ha demostrado ser parte activa e integradora de la sociedad andaluza: “Su aportación al desarrollo económico, laboral y cultural de esta tierra es innegable”, señaló.

Respecto a la cesión en el cementerio, Dris Mohamed ha subrayado que la decisión judicial viene a corregir una "carencia histórica" y responde a una necesidad real: “El derecho reconocido por la histórica sentencia judicial es una prueba clara de ello. La actitud de Vox para impedirlo es contraria a la ley y al sentido común”. Ha acusado además al partido de extrema derecha de difundir “odio y miedo mediante bulos, mentiras y noticias falsas”.