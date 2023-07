La playa de Tarifa que puedes ver en directo desde una webcam antes de trasladarte hasta su orilla

Una de las principales preocupaciones durante los días de levante y calor es trasladarse hasta la playa y no poder disfrutar de la tranquilidad del mar por un fuerte oleaje o de tomar el sol por el constante picor de la arena en movimiento con el viento. También existe el otro extremo, el de los deportistas que buscan zonas en las que practicar windsurf, surf o kite, entre otras modalidades, por lo que necesitan saber si el mar estará en calma o no. Por todo ello, algunas playas ya cuentan con un sistema de webcam que emite una señal en directo de la situación, una de ellas en Tarifa, la de Valdevaqueros.

El famoso enclave es conocido por todos por ser la meca de los deportes de viento. Es la playa por excelencia para los amantes del ejercicio, puesto que también es un gran lugar para hacer snorkel o dar un paseo por la orilla.

El entorno no tiene nada que envidiarle a las playas paradisiacas, es una de las playas salvajes más espectaculares de Cádiz que destaca por su gran extensión y su arena dorada que se funde en el agua turquesa cristalina.

Esta playa cuenta, además, con una duna artificial muy característica y, en ocasiones, se forma una laguna interior en la misma zona, puesto que coincide con la desembocadura del río Valle.

Los interesados en acudir a este espectacular paraje que quieran ser previsores tienen la opción de ver cómo se encuentra en directo la zona, pudiendo así elegir si visitarla o no, gracias a La Costa de Cádiz. No obstante, aunque aparentemente el día "no esté de playa", los chiringuitos y el ambiente de Tarifa siempre son una buena opción para disfrutar de una gran jornada.