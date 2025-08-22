San Roque se viste de cultura y diversión en la décima edición de la Noche Blanca

El último fin de semana de agosto, San Roque se prepara para despedir el verano con una cita ya consolidada en su agenda cultural: la Noche Blanca. Rincones, plazas, museos y edificios históricos del Casco Antiguo se transformarán en escenarios de música, talleres, espectáculos y visitas guiadas que prometen dos jornadas intensas de ocio y cultura para todos los públicos.

La programación de esta décima edición arranca el viernes 29 con una oferta musical dispuesta a hacer disfrutar en el escenario de Los Cañones. 'Calle Pureza' abrirá la noche a las 22:00, seguido por 'La Banda del Pelícano' a las 23:30 y 'Los Mickis', que pondrán el broche final a partir de la 1:00 de la madrugada. En paralelo, los más pequeños podrán disfrutar a las 23:00 de un cuentacuentos en el callejón de la Parroquia.

El sábado 30 será el turno de 'La Mala Hora' a las 22:00, 'Los Lunes no hay Pescao, a las 23:30 y 'Compás Flamenco', que cerrará la velada con ritmo y arte a la 1:00 de la madrugada.

Pero la música es solo una parte de esta celebración. Entre las 22:00 y las 2 de la madrugada, tanto el viernes como el sábado, se abrirán al público espacios emblemáticos de la ciudad. El Centro de Arte Contemporáneo mostrará obras de Andrés Vázquez de Sola y Carlos Pacheco, junto con La vuelta de Willy Fog de la Asociación Apadis.

El Museo Municipal ofrecerá su colección de Carteia, mientras que el Palacio de los Gobernadores permitirá recorrer sus estancias y disfrutar de una panorámica nocturna desde su torreón. A esto se suma la exposición inédica El linaje del color: Amparo Cruz Herrera en el edificio Alcalde Fernando Palma.

Las actividades en la calle completan la experiencia. La plaza Espartero se convertirá en un punto de encuentro familiar con juegos tradicionales, talleres infantiles y un taller de circo a cargo de 'La Capaya'.

En la calle San Nicolás, la compañía 'Ángeles de trapo' animará la velada con más propuestas para los peques de la casa. Habrá también un taller de graffiti en la calle Siglo XX, acompañado de un photocall, mientras que la plaza de la Iglesia acogerá globoflexia y la plaza de Armas un Fotobooth 360. La galería Ortega Brú, por su parte, albergará el taller creativo Un mar de luces.

La Noche Blanca de San Roque se ha consolidado como un evento que fusiona patrimonio, cultura y diversión en un entorno único. Esta décima edición no solo celebra el cierre del verano, sino que invita a vecinos y visitantes a vivir dos noches mágicas en el corazón histórico de la ciudad.