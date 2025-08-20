El Ayuntamiento de La Línea avanza en la cesión de los terrenos para el nuevo colegio de Santa Margarita

El proyecto del nuevo colegio público de Santa Margarita, una de las principales demandas vecinales en La Línea de la Concepción, empieza a tomar forma tras años de parálisis. El alcalde, Juan Franco, ha confirmado este miércoles que el expediente se encuentra “bastante avanzado” y que el Ayuntamiento ultima la adquisición de los metros cuadrados que restan para completar la superficie necesaria.

Actualmente, el Consistorio dispone de 3.000 metro cuadrados, pero en la primera semana de septiembre la Junta de Gobierno Local aprobará el cambio de uso de otros 8.400 metros cuadrados —de deportivo a escolar—, lo que permitirá disponer de los suelos adecuados. La previsión municipal es que el proceso esté completado antes de que finalice el año y se puedan ceder los terrenos a la Junta de Andalucía, responsable de la construcción del centro educativo.

El alcalde ha subrayado que se trata de “uno de los proyectos más importantes en los que trabaja el equipo de gobierno desde hace meses”, ya que responde a una de las principales reivindicaciones de los vecinos de esta zona de expansión de la ciudad.

La necesidad de un colegio en Santa Margarita viene de lejos. La Junta de Andalucía llegó a proyectarlo en 2010, cuando incluso se asignó un código propio al centro para contabilizar alumnos y personal. Durante años, los escolares fueron reubicados en aulas prefabricadas del colegio Pedro Simón Abril y en dependencias habilitadas en el colegio San Felipe. En 2012, el Ayuntamiento firmó un convenio urbanístico con el empresario gibraltareño Abraham Massias para ceder 13.200 metros cuadrados de suelo, pero la crisis económica y, posteriormente, la falta de demanda escolar llevaron a la Junta a descartar la construcción en 2016.

El proyecto volvió a reactivarse en 2023, cuando La Línea 100x100 incluyó la construcción del centro en el pacto de gobierno con el Partido Popular en la Mancomunidad de Municipios y la Diputación de Cádiz. A la presión política se ha sumado la vecinal: un grupo de residentes de Santa Margarita elevó el pasado enero una queja al Defensor del Pueblo Andaluz ante la falta de avances, admitida a trámite en abril.

Ahora, con la tramitación urbanística en marcha, el Ayuntamiento confía en que la cesión definitiva de los terrenos se produzca en los próximos meses y que la Junta pueda, por fin, iniciar la construcción del ansiado colegio.