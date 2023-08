Los empresarios hoteleros y el Ayuntamiento de Tarifa demandan el desdoble de la N-340 y el acceso al puerto

El verano es sinónimo de colas en la carretera nacional N-340 entre Algeciras y Tarifa. Da igual cuántos años pasen, en cuanto llega el buen tiempo, especialmente los fines de semana, la vía se colapsa formando colas kilométricas que causan largos retrasos a los conductores. Las declaraciones del subdelegado del Gobierno en Cádiz, José Pacheco, recomendando evitar viajar al municipio más al sur del Campo de Gibraltar para prevenir atascos, no han sentado especialmente bien en el sector hotelero en un verano "tranquilo", quienes, junto al Ayuntamiento, demandan mejoras en la carretera y en los accesos al puerto.

"Ha sido un mes de julio tranquilo, los alojamientos no están llenos como otros años en los que hubo overbooking", señala Jeanne Wambergue, de La Residencia Puerto Hotel & Spa. Para los empresarios hoteleros la realidad dentro de la ciudad es de menos saturación en cuanto a plazas en los establecimientos y consideran que la recomendación de Pacheco "transmiten un mensaje negativo de Tarifa".

El recién estrenado alcalde de Tarifa, José Antonio Santos, considera que, si bien las declaraciones del subdelegado del Gobierno en Cádiz fueron malinterpretadas al no pretender ahuyentar a los visitantes de la ciudad, sí es necesario que llegue el ansiado desdoble de la N-340.

La palabras de Pacheco llegaron en un fin de semana que fue el culmen de varias circunstancias que comprometieron más de lo que ya es habitual la fluidez del tráfico en la N-340. Las curvas de la carretera que lleva a Tarifa quedaron cubiertas por cientos de vehículos que enfilaban camino a un municipio famoso por sus espectaculares playas en unos días de buen tiempo y de mucho calor. No obstante, al ser unas jornadas de gran intensidad en el marco de la Operación Paso del Estrecho con 17.000 pasajeros cruzando a Marruecos por el puerto de la ciudad, la situación quedó por encima de lo esperado.

"Ese fin de semana se juntó el final de julio, el inicio de agosto, que era fin de semana y la Operación Paso del Estrecho", apunta el regidor, que es escéptico con la implantación de rotondas en un tramo "con muchos accidentes" y demanda mantener la lucha por la ampliación de la vía. "No puedes tardar dos horas en nueve kilómetros, porque la cola fue impresionante, pero eso pasa cada verano", incide, al tiempo que añade: "no sé hasta donde tenemos que llegar, pero que el Ministerio de Transportes y el Gobierno se pongan las pilas porque siempre dicen que se va a desdoblar pero no cuándo ni cómo".

Las colas kilométricas en la N-340 son, en un sentido u otro, tónica habitual en una vía que, con un carril por dirección en la zona más sensible del trayecto de poco más de 20 kilómetros que separan la salida de Algeciras del primer acceso a Tarifa. Una carretera sensiblemente atrasada a su tiempo y a las necesidades de conectividad que requiere una comarca como el Campo de Gibraltar y, especialmente, una zona puntera en materia turística con miles de visitantes, de la zona y de fuera, durante el período estival.

No es la única demanda de los tarifeños que, como recuerda su alcalde, continúan esperando la construcción de un nuevo acceso al puerto que alivie el tránsito dentro del municipio, especialmente en épocas como la de la OPE, y que conecte la dársena directamente con la carretera nacional por la zona norte.