El Algeciras se despide del Nuevo Mirador con un empate intrascendente (1-1)

El Algeciras Club de Fútbol cerró este sábado sus partidos de casa de la presente temporada con un empate a uno con el CD Castellón, en encuentro de la 37ª jornada del grupo II de Primera Federación. Todo estaba hecho en cuanto a la clasificación antes de salir al terreno de juego. Fue un día de probaturas y balances.

Un aficionado comentaba antes de entrar en el estadio que iba sabiendo que esta vez, sí, iba a disfrutar tranquilo de su paquete de pipas. No como otras jornadas futboleras en el Nuevo Mirador que se lo llevaba y, por sus nervios, no conseguía terminárselo. La grada de animación silenciosa fue otra de las señales de qué tipo de partido se iba a celebrar. Pues eso, el Algeciras y el Castellón no se jugaban nada, y el encuentro respondió a ese estado de ánimo que daba la clasificación.

Lolo Escobar devolvió la titularidad al portero Lucho García, con Eric Montes de central junto a Juan Rodríguez, y Diori en la banda izquierda. La presencia de Montes en el eje central recordaba al día del Málaga en el estadio de La Menacha, y bien es cierto que la defensa de los albirrojos ofreció más seguridad, sin concesiones de espacios a los visitantes, lo que no significó que no fuera el campeón del grupo el que impusiera su juego y su dominio en más de la mitad de los primeros cuarenta y cinco minutos.

En el minuto 7, disparo del joven Punzano desde fuera del área, rechazado por alto por Lucho García, y en el 11 respuesta algecirista, con una buena jugada trenzada que termina en Javi López Pinto disparando el balón cruzado al portero Gonzalo, que rechaza en estirada por bajo.

Ambos equipos jugaban con la paz que daba no tener comprometida la vida deportiva por un mal resultado. Cada entrenador probaba planteamientos, uno porque el objetivo ya estaba cumplido, y el otro también, aunque el entrenador holandés del Castellón prepara con cuidado y ganas su enfrentamiento contra el Deportivo de la Coruña, en el ida y vuelta que definirá al campeón de campeones de la Primera Federación.

Otra variación de Escobar, esta menos novedosa, fue jugar con Zequi y Javi López Pinto desde el principio del encuentro, intercambiando bandas de tanto en tanto, con Iván Turrillo como falso nueve. La banda habitada por Sergio Santos, Diego Esteban y Zequi o Javi López tuvo mayor profundidad en los primeras cuarenta y cinco minutos. Esteban, por cierto, mostró muchas ganas de sacar un buen disparo con su izquierda, pero ninguno de ellos alcanzó puerta en la primera mitad.

El árbitro, Gonzalo González Páez, sevillano de nacimiento y adscrito al colegio madrileño, también asumió que el partido no era comprometido, aunque se mostró más contemplativo con el Castellón que con el Algeciras. Alguna tarjeta debió sacar a los visitantes en la primera parte, pero el trencilla no estuvo por la labor. La amarilla se la llevó Mario García.

Casi la misma partitura

Los albirrojos imprimieron más velocidad en la segunda mitad, pero fue el Castellón quien generó más peligro en los minutos iniciales. Un par de galopadas de los visitantes, a partir de pérdidas de balones locales y comandadas por Chirino, terminaron muy cerca de la puerta defendida por Lucho García.

Schreuder hizo cambios, hasta tres, dando entrada a jugadores que regresaban de lesiones como Suero y De Miguel, su goleador. Las ocasiones las volvían a protagonizar los visitantes, con un gran disparo de Douglas Aurelio que rechaza una vez más el portero colombiano del Algeciras. Los cambios de Escobar dieron oportunidad para que la grada despidiera con aplausos a Sergio Santos, que fue revelado al mismo tiempo que Borja Fernández para que entraran Rafa Roldán y Sardinero.

FICHA TÉCNICA Algeciras CF: Lucho García; Sergio Santos (Rafa Roldán, 65’), Juan Rodríguez, Yac Diori, Diego Esteban (Milosevic, 72’), Eric Montes, Mario Garcìa, Borja Fernández (Sardinero, 65’); Zequi Diaz (Iker Navarro, 83’), Iván Turrillo y Javi López-Pinto (David Martin, 83’) CD Castellón: Gonzalo; Chirino, Jozhua, Punzano; Villahermosa (De Miguel, 61’), Óscar Gil, Douglas Aurelio,Sergio Moyita, Julio Gracia (Suero, 61’), Iosifov, Kastaneer (Veldwijk, 61’) Árbitro: Gonzalo González Páez, del colegio madrileño. Tarjetas: Amarillas para Mario García (13’) e Iván Turrillo (81’) por los algeciristas y Óscar Gil (46’), Suero (81’) , Douglas Aurelio (84’) y Gonzalo (86’) por los visitantes. Goles: 0-1, Douglas Aurelio (71’). 1-1, Zequi (74’) Incidencias: Partido de la 37ª jornada liguera del grupo II de Primera Federación, disputado en el Nuevo Mirador, Algeciras. Tarde soleada (24 grados de temperatura) con algo de viento. El Algeciras le hizo el pasillo al Castellón, campeón del grupo II de Primera Federación.

Pero al aficionado algecireño le tocaba volver a ver un error clamoroso de su equipo, en esta ocasión un resbalón de Diori que deja solo a Douglas Aurelio ante el cancerbero colombiano del Algeciras, que no puede impedir el regate del delantero y el gol del Castellón, acogido por resignación en la grada, sin aspavientos.

No tardó mucho el Algeciras en perforar la meta de Gonzalo. Un saque de banda de Diori, lago, que acaba en los pies de Zequi que demuestra su habilidad para meter el balón por el primer palo. La celebración del extremo tal como el estado de ánimo de los presentes, tranquilo y alzando sus brazos al cielo.

Y así se encaminó el partido hacia su final, no sin contemplar momentos de pequeños rifirafes entre jugadores de uno y otro equipo que terminaron con tarjetas. Final en el Nuevo Mirador a una temporada en la que la salvación llegó antes que la pasada. Queda un partido, un viaje a Córdoba, a volverse a encontrar con Iván Ania.