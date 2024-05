Lolo Escobar: "En Algeciras no he tenido nunca una mala palabra de la gente"

El entrenador del Algeciras, Lolo Escobar, que no desveló cuál será su futuro cuando termine la temporada 2023-2024 destacó tras el empate en casa ante el Castellón el cariño que ha recibido en la ciudad a modo de despedida en el último partido de Liga en el Nuevo Mirador. "Me he encontrado con una afición que conmigo ha sido súper respetuosa. No he tenido nunca una mala palabra, quitando a mis vente amigos balonos. La gente siempre me ha demostrado cariño, no puedo decir lo contrario. Lo que es vox populi para mi es el cariño que he recibido hacia mí en Algeciras, que ha sido muy grande", declaró.

El partido frente al Castellón le gustó bastante: "Creo que hemos recuperado muchas cosas. Es verdad que ha habido un resbalón un poco raro, pero hemos recuperado muchas cosas. Hemos defendido mejor, hemos estado más juntitos, que quitando las contras tras balón parado del segundo tiempo que nos han podido matar, el resto del partido ha estado bastante controlado, y creo que le hemos hecho peligro a un equipo bastante difícil. He visto muchas cosas del pasado de las que me han gustado, he defendido, y de las que me siento identificado de la plantilla. Los cambios han salido con muy buena actitud".

Lo que quería el equipo era despedirse con una victoria. "La pena es que queríamos los tres puntos para dedicárselo a nuestra afición y no ha podido ser, lástima", señaló Escobar, para quien de la temporada hay que dividir los encuentros en el Nuevo Mirador de los disputados fuera. "No hemos perdido con un rival en casa por más de uno hasta la jornada 32, y hoy pensaba que íbamos a dar la cara porque en casa hemos dado la cara siempre. Nuestro hándicap ha estado fuera de casa. Hoy estaba seguro que íbamos a hacer un buen partido".

Preguntado por la colocación de Diori en la banda izquierda, el técnico extremeño afirmó que era de las pocas cosas que le quedaban por probar. "Por ensayo-error ya no me quedaban más probaturas en el costado izquierdo que meter a Yac ahí. A veces, cuando haces lo más práctico es lo mejor", reflexionó, al tiempo que reconoció sentirse emocionado al final del partido. Escobar confesó que "en vez de ir a saludar a los jugadores en el campo les he esperado en el túnel de vestuarios para darle un abrazo a cada uno".