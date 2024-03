Los dineros no intimidan a un buen Algeciras (0-0)

El Algeciras CF no entiende de las supuestas jerarquías de la Primera Federación. El conjunto albirrojo arrancó este sábado un empate lleno de respeto mútuo ante el todopoderoso Málaga del que fue testigo un Nuevo Mirador casi lleno. Ambos actuaron conforme a lo que viven, momentos decisivos en los que miran hacía arriba. Ya sí, aunque el entrenador algecirista, Lolo Escobar, repita, no sin razón, que hasta que su equipo no consiga los famosos 45 puntos nada está hecho y no se puede pensar en otros objetivos mayores. Los malaguistas, en terreno de ascenso, y los albirrojos postulándose. Las abrumadoras diferencias económicas no quedaron reflejadas en el césped.

El Algeciras jugó uno de los partidos más serios de la temporada. Las pérdidas de balón que tanto han complicado otros encuentros, en esta ocasión no existieron. Lucho García -que paró y lanzó balones largos para aprovechar la velocidad en punta de López-Pinto y Zequi cuando veía la ocasión- y el resto de sus compañeros cumplieron con lo que les correspondía.

Cuestión central

Dos mejor que uno. Así resolvió Lolo Escobar la duda sobre cómo cubrir el hueco en el centro de la defensa, a falta de Diori y Admonio por acumulación de tarjetas. Eric Montes y Tomás escoltaban a Juan Rodriguez. El dibujo del entrenador albirrojo, con 1-5-3-2 pareció descolocar inicialmente al Málaga de Pellicer.

Este planteamiento permitía las bandas para Roldán y Merchán, mientras que el centro del campo era para Mario García, Borja e Iván Turrillo. La valentía anunciada por Escobar se volvió a sustanciar con López-Pinto y Zequi inquietando la meta malaguista.

Las mejores oportunidades en los primeros minutos fueron para el Algeciras, con un disparo que salió fuera de Mario García y con Zequi, la mejor, que no acertó a superar a Alfonso Herrero, gracias a un estupendo pase de Merchán, en un mano a mano en el área pequeña que despejó el portero malaguista. Entonces el Algeciras demostró una punta mayor de ambición, sin traducir en peligro real.

El árbitro, el extremeño Manuel García Gómez, dejaba jugar, a veces incluso cuando el balón tropezaba en alguna mano de los jugadores del Málaga. Sin embargo, cortó una jugada por falta a Merchán, cuando López-Pinto, con la pelota, tenía su banda para correrla.

A partir del ecuador de la primera parte, el Algeciras cedió la iniciativa al Málaga, que empezó a elaborar más jugadas que terminaron todas en las manos de Lucho García. Así ocurrió con un cabezazo de Nelson Monte y un disparo de Roberto. Los albirrojos empujaron un poco más en los minutos finales de la primera parte.

Toma y daca

El Algeciras acentuó en la segunda parte esa disposición de quien, como anunció Lolo Escobar, tenía poco que perder y mucho que ganar. Concedió el balón al Málaga, que no encontró nunca cómo batir la meta albirroja. Roberto se dejó caer en el minuto 62 en el área chica, pero el árbitro no picó. Poco más inquietó el Málaga, pesé a tener el balón más tiempo.

López-Pinto, en el 63, no llegó a rematar un buen balón en el área malaguista. Zequi, cinco minutos más tarde, quiso driblar más de lo que podía, rodeado de contrarios cerca del meta Alfonso Herrero. En el 79, el linier marcó un fuera de juego más que dudoso, cuando el mismo Zequi encaraba la puerta malaguista.

Los siete minutos de prolongación tampoco sirvieron para cambiar mucho más las cosas. Lolo Escobar agotó los cambios para oxigenar a su equipo. El final llegó. El empate a cero fue justo.