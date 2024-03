Sergio Pellicer: "Nos hemos dejado dos puntos frente a un gran rival"

El entrenador del Málaga CF, Sergio Pellicer, dijo que su equipo perdió dos puntos "frente a un gran rival". "Aquí es muy difícil puntuar", agregó en la rueda de prensa posterior al empate de su equipo con el Algeciras CF en el Nuevo Mirador.

"El último tramo de la primera parte ha sido nuestro mejor momento. Ha habido situaciones en las que nos ha faltado ese último pase. En la segunda parte es verdad que otra vez se ha vuelto a igualar. El Algeciras, con la energía de estar en su estadio, ha vuelto a tener sus ocasiones. Cuando se las das recuperan energía", señaló. "El Algeciras ha cambiado su estructura", destacó de su rival.

Pellicer dejó claro que fueron los algeciristas quienes tuvieron las únicas ocasiones claras. "Sobre todo por ocasiones más claras. Podéis hablar con los equipos locales y es un equipo al que le gusta tener el balón. Nosotros atacábamos en espacios reducidos y ellos en unos más grandes. Nos ha costado tener un poco más de pausa. Nos hemos acercado mucho, pero necesitamos tener una precisión clave que no hemos tenido. Los chicos lo han dado todo y ese es el aspecto positivo", comentó.

El técnico destacó que le faltó a su equipo para poder ganar: "Creo que el último tramo de la primera parte ha sido nuestro mejor momento. Ha habido situaciones en las que nos ha faltado ese último pase. Nuestra sensación era de que en cualquier momento podíamos tener una ocasión, pero luego se ha igualado. Ellos tenían más energía y nos ha faltado robarle eso".

"Ahora tenemos que subir todos el nivel porque viene la etapa más dura. A la afición le doy las gracias. Han estado con nosotros, como siempre. También les digo: no he encontrado a un grupo como pocos. A honestidad y entrega no nos gana nadie", concluyó