500 velas alumbrarán la música de Diego Valdivia en Algeciras

El algecireño Diego Valdivia está nervioso a la par de contento por volver a tocar en su ciudad natal. En esta ocasión será un encuentro muy especial, ya que la luz de 500 velas acompañarán a las notas que salen de su piano. Light & Live Music Experience. Diego Valdivia es el nombre del concierto que tendrá lugar en el parque María Cristina de Algeciras este sábado, 18 de mayo, a las 21:30.

Los asistentes se podrán disfrutar no solo de los temas del compositor, sino que el ambiente será parte del espectáculo. El escenario, colocado en la plaza principal del parque, estará rodeado de velas y el público estará situado en torno al escenario circular, lo que posibilita una experiencia visual de 360 grados. Ya quedan muy pocas entradas para este evento. Si todavía no tienes la tuya puedes comprarla pinchando aquí.

El artista, cuya profesión es la de ingeniero de caminos, ha preparado un repertorio con nuevas versiones y temas originales para deleitar a un público que siempre le acoge de maravilla. El piano de Valdivia estará acompañado en esta ocasión por percusión, guitarra y violines, y recrearán una "banda sonora andaluza en la que el piano es la voz cantante", según nos comenta.

"Estamos que no paramos". El grupo de Diego Valdivia tiene muchas fechas próximamente en diferentes puntos de Andalucía, del resto de España y no se descarta que surja también alguna actuación en el extranjero. Junto con Daniel Valenzuela a la guitarra y Yolanda Pozo a la percusión forman un trío que está triunfando por donde quiera que pasa, y que para esta ocasión se verá complementado con dos violines.

Diego Valdivia le puso música al Campo de Gibraltar para el vídeo promocional que se llevó este año a Fitur, y le gusta dedicarle sus composiciones a los diferentes municipios de la comarca. Hace pocos días le regaló un concierto de piano a la leona enferma que habita en el refugio de animales La pequeña África de Jimena de la Frontera.

"Tocar aquí es para mí mucha responsabilidad porque es para mi gente". El artista considera muy importante no defraudar a su público, algo que nunca ocurre, porque llena todos los conciertos que lleva a cabo en los diferentes municipios de la comarca y confiesa que todavía no se cree todo lo que le está pasando. "Aquí me siento muy querido y arropado."

"Estoy con muchas ganas y deseando disfrutar de los temas nuevos con nuestro público", nos comenta el pianista pocas horas antes de volver a subirse a un escenario. En esta ocasión, el escenario desaparecerá tras su actuación, y las pequeñas llamas de las velas se quedarán para siempre en el recuerdo de sus melodías.