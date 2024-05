Este verano nos vamos de conciertos a La Línea

Este verano se podrá disfrutar de un gran número de grandes artistas y espectáculos en el Campo de Gibraltar. El festival 'En La Línea Música' ha preparado diferentes fechas que se dilatan hasta el otoño en las que disfrutar de la mejor música del panorama nacional y también de otros espectáculos.

Ya han pasado por este festival artistas como Manú, Diana Navarro, Abraham Mateo o Luz Casal. Las entradas pueden adquirirse de forma online pinchando aquí . Te contamos quiénes pasan por La Línea desde julio hasta octubre.

5 de julio: El Barrio

José Luis Figuereo, El Barrio, es uno de los artistas más importantes del panorama musical español. El gaditano, nacido en el Barrio de Santa María, tiene una dilatada y aclamada carrera desde sus inicios en el año 1996. Desde su primer disco (Yo Sueno Flamenco, 1996) hasta la actualidad, se ha posicionado en lo más alto de las listas de ventas. Con 14 discos editados en el mercado, es uno de los artistas que más ejemplares ha vendido en sus veinte años de carrera, por los que ha recibido numerosos Discos de Oro y Platino. El Barrio también es uno de los artistas nacionales que más veces ha colgado el cartel de Sold Out en sus directos, convirtiéndose en el artista tanto nacional o internacional que más veces ha llenado el emblemático WizInk Center de Madrid. El Barrio sabe combinar como nadie influencias de diferentes estilos, utilizando la lírica de una manera magistral para contar temas de actualidad y de la vida cotidiana de una forma cercana y personal, que nos hace identificarnos con cada una de sus historias.

6 de julio: Omar Montes Omar Montes es un cantante español de reguetón y trap, además de ser conocido por su participación en realities televisivos. Nació el 23 de mayo de 1988 en Panamá, aunque se trasladó a España siendo muy joven. Se dio a conocer en el mundo de la música con temas como "Alocao", "Como el Agua" y "La Rubia", colaborando con otros artistas reconocidos del género urbano. Además de su carrera musical, ha participado en programas de televisión como "Gran Hermano VIP" y "Supervivientes", lo que le ha dado una gran visibilidad mediática en España. Su estilo musical y su personalidad extrovertida lo han convertido en una figura destacada en la escena del reguetón español. 31 de agosto: Andy y Lucas Andy y Lucas se dieron a conocer a principios de los años 2000 con su estilo pop flamenco, fusionando ritmos pop con elementos del flamenco. A esta cita en La Línea acuden para despedirse de los escenarios tras veinte años de trabajo incesante en el mundo de la música. Su carrera despegó con fuerza con su álbum debut "Andy & Lucas" (2003), que incluía éxitos como "Son de Amores" y "Tanto la Quería", que se convirtieron en grandes éxitos tanto en España como en otros países de habla hispana. Desde entonces, han lanzado varios álbumes y sencillos, consolidándose como uno de los referentes del pop español. Este grupo mantenido una presencia constante en la escena musical española, combinando baladas románticas con ritmos flamencos y pop, y han colaborado con otros artistas destacados del panorama musical. A lo largo de su carrera, han ganado varios premios y reconocimientos por su música y su contribución a la escena musical española.

6 de septiembre: Los Chichos

Los Chichos son un grupo musical gitano de rumba flamenca formado por los hermanos Julio González Gabarre, Emilio González Gabarre y el hijo de Emilio González Gabarre, Emilio González García, Junior; es uno de los grupos más importantes de la música española, siendo prácticamente los mejores exponentes en el ámbito de la Rumba española. Con veinte millones de discos vendidos es uno de los grupos que más ha vendido en la historia de la música española (más de 20 millones de copias).El grupo, que nació en 1973 presenta "Hasta Aquí Hemos Llegado", una gira muy especial que recorrerá toda la geografía española en la que el grupo conmemora sus 50 años de carrera artística y que marca el cierre de una era inolvidable y el agradecimiento de Los Chichos a sus seguidores por cinco décadas de apoyo incondicional.

27 de septiembre: Salvador Sobral El artista portugués ha vivido en Estados Unidos y en España, donde estudió en la prestigiosa escuela Taller de Musics de Barcelona. En 2016, lanzó su primer álbum en solitario, «Excuse me». En 2017 participó en el Festival de la Canción, donde interpreta la canción Amar pelos Dois, escrita por Luísa Sobral, que le haría ganar el Festival de Eurovisión ese mismo año, con la puntuación más alta de la historia. Desde entonces ha sido distinguido con varios premios y menciones y aclamado por la prensa nacional e internacional. En marzo de 2019 lanzó su segundo álbum, «París, Lisboa», que lo llevó a una extensa gira por toda Europa.Junto a su trabajo en solitario ha desarrollado numerosos proyectos que se extienden a otros universos musicales y de diferentes orígenes. «bpm» fue su tercer registro en estudio. Grabado en Enero de 2021 en los estudios Le Manoir de Léon,en el sur de Francia, y compuesto en su totalidad por Salvador junto a su amigo Leo Aldrey, que también es responsable de la producción del disco. “TIMBRE”, el cuarto álbum de estudio, vio la luz el pasado año.

5 de octubre: Martita de Graná

Martita de Graná, es una de las cómicas más influyentes en la actualidad. Con más de 1 millón de seguidores en Facebook, otro millón en Instagram y 124.000 suscriptores en YouTube, la granadina ha conseguido convertirse en una referencia nacional del humor tanto en redes sociales como en directo. Pero no solo se queda en internet, sino que sus monólogos están llenando todas las ciudades que visita.

Iba para maestra, pero un día grabó un vídeo sobre Granada que se hizo viral y desde entonces no ha parado de subirse a escenarios para hacer reír a un público muy fiel (el 86% son mujeres) contando chistes que se inspiran en su propia vida y cotidianidad. Su humor se basa en lo cotidiano y en las situaciones más absurdas que pasan todos los días delante de nuestros ojos. No se muerda la lengua de hablar de temas íntimos, sexualidad, igualdad y del cambio de paradigma en la comedia.

6 de octubre: Ángel Martín

Ángel Martín es un cómico, guionista, actor, músico y presentador español conocido, sobre todo, por su participación en el programa televisivo Sé lo que hicisteis..., entre el 30 de marzo de 2006 y el 20 de enero de 2011, y por presentar durante 2014 y 2015 el programa de divulgación científica Órbita Laika en La 2. El 19 de marzo de 2018 vuelve a la televisión para presentar WifiLeaks junto a su compañera Patricia Conde, lo que supone el reencuentro y la vuelta de ambos presentadores a la televisión en un mismo programa por primera vez desde el éxito que alcanzaron en Sé lo que hicisteis.

Con su monólogo 'Punto para los locos', Ángel Martín intentará que te des cuenta de que lo único que nos diferencia no es si estás o no estás loco, sino a que volumen están en tu cabeza la voz de la vergüenza, el miedo, los agobios, la impaciencia... e intentará que, la próxima vez que una de esas voces vuelva, no puedas evitar burlarte de ella y poner en el marcador otro 'punto para los locos'.

26 de octubre: El Arrebato

El Arrebato es un cantautor español de rumba-pop y flamenco. Lanzó su primer disco en 2001, Poquito a Poco, y le siguieron Una noche con arte (2003), Que salga el sol por donde quiera (2004), Un cuartito para mis cosas (2006), Mundología (2008) y Lo que el viento me dejó (2010) a los que hay que añadir un Grandes éxitos publicado en 2006. Son álbumes que han conseguido multiplatinos, elegidos por votación popular en TVE premio Disco del Año (Que salga el sol por donde quiera) en 2005 y que han situado a El Arrebato como uno de los grandes de la música española por su capacidad de conectar con el latido de la calle. El Himno Oficial del Centenario del Sevilla se ha convertido en un emblema, en un ejemplo más de su alcance popular y de su inspiración para unir generaciones. En 2019, promocionó por toda España Abrazos, su décimo disco conmemorativo de sus 20 años de carrera en solitario. En este canta canciones de pasados discos que fueron algunos de sus mayores éxitos. En Abrazos canta junto a artistas como Antonio José, Miguel Poveda o India Martínez entre otros. A finales de 2020 publicó la reedición del disco conmemorativo de sus 20 años en la música como solista, al que llamó + Abrazos (Edición especial), que contiene las canciones del disco Abrazos más 4 canciones extra: rodeado de grandes figuras de la talla de El Barrio, Miguel Poveda, Rosana, Pastora Soler o Sarayma.

Si ya te has decidido, compra aquí tus entradas y disfruta con tus familiares y amigos del impresionante cartel que nos trae La Línea Música.