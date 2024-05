Lolo Escobar deja dudas sobre su continuidad antes de la despedida en casa del Algeciras

El Algeciras CF despide temporada en el Nuevo Mirador este sábado (19:00 y retransmitido por FEF TV) enfrentándose al flamante campeón CD Castellón, en partido correspondiente a la 37ª jornada liguera del grupo II de Primera Federación. Quedará luego una salida a Córdoba, pero ya es palpable el momento de inminentes despedidas. El entrenador algecirista, Lolo Escobar, preguntado sobre su futuro, dijo este viernes que vino por un año y que su continuidad no depende de él. "Me da exactamente igual", sostuvo.

Los albirrojos tendrán ausencias en la convocatoria, como la de Admonio por sanción, y Dani Merchán y Tomás Sánchez por lesión. Hay otros jugadores cuyo concurso en el partido parte con dudas, como Dani Martín y Curro. Podría ser el momento de darle oportunidad a futbolistas que no han dispuesto de muchos minutos, pero el técnico se mostró fiel a su criterio sostenido a lo largo de la temporada.

FICHA TÉCNICA Algeciras CF: Marcos Lavin; Sergio Santos, Juan Rodríguez, Yac Diori, Rafa Roldán,; Eric Montes, Borja Fernández, Mario García; Diego Esteban, Iván Turrillo y Javi López-Pinto. CD Castellón: Gonzalo; Chirino, Iago Indias, Vertrouwd; Manu Sánchez, Sergio Moyita, Óscar Gil, Lottin, Douglas Aurelio, Medunjanin, Lars Veldwijk Árbitro: Gonzalo González Páez, sevillano de nacimiento y adscrito al colegio madrileño. Será la tercera vez que pite al Algeciras CF esta temporada. Las dos anteriores también en el Nuevo Mirador y saldadas con empate, frente al Atlético Sanluqueño y Recreativo Granada. Hora: 19.00 horas (37ª jornada liguera del grupo II de Primera Federación. En directo por FEF TV). Estadio: Nuevo Mirador, Algeciras. Precedentes: La última vez que se enfrentaron Algeciras y Castellón en el Nuevo Mirador terminó en empate a cero. En la ida de esta temporada, el campeón derrotó a los albirrojos por 2-1.

"Voy a poner los once que mejor me han transmitido durante la semana. Mi sensación es que siempre he sido coherente a lo que he visto durante la semana. Evidentemente, he sido un entrenador al que le habré gustado a algún jugador y a otros no. Hay de todo, es humano. También yo tengo predilección por algunos jugadores y por otros no. Al final, con aciertos y con errores, objetivo cumplido. El día que el árbitro pite el final en Córdoba, se corre el telón y ya está", declaró.

En cuanto al rival, que llegará con un mínimo de seis bajas y con un grupo significado de jugadores su filial en la convocatoria, Lolo Escobar no escatimó elogios. "El Castellón es un equipo profesional. Van a salir jugadores que son titulares en los veinte equipos de la Primera RFEF".

¿Despedida?

El técnico extremeño, en su encuentro con los medios de comunicación algecireño, se reservó la respuesta definitiva sobre su continuidad o no como entrenador del Algeciras a la conversación que mantenga con la propiedad del club.

"Al final no es que sea si o no mi despedida, es que he firmado por una temporada en la que he venido a hacer un trabajo, que no me he planteado nada más, y lo que tenía que hacer es cumplir con el objetivo, que era este, permanecer en la categoría. De puertas para adentro siempre se ha hablado de conseguir el objetivo tranquilos, y es que el equipo nunca ha estado por debajo de siete puntos más el gol average con respecto al descenso", dijo.

"Entonces mi objetivo está cumplido, y todo lo que venga Dios dirá. Un entrenador no puede ser de ningún equipo, y sabe que tiene fecha de caducidad. Suerte si tiene una familia que te lo aguante, que afortunadamente yo tengo", explicó.

Su propósito inmediato, una vez terminada la temporada, es disfrutar de su casa en El Rinconcillo durante un tiempo. "Mi proyecto profesional es acabar esta temporada y rearmarme, que ha sido una temporada muy dura, de muchísimo desgaste, con mucha dificultad. Me gustaría meterme en mi casa en la que estoy de inquilino en El Rinconcillo, y estar ahí una semanita o quince días, echar la vista atrás, disfrutar de la playa, de la piscina que afortunadamente tiene la casa y no mirar mucho más lejos. No quiero pensar más allá de eso", respondió.

"Le doy muchísimo valor a esta temporada en todos los estamentos, sobre todo de lo que depende de mi, que son los jugadores y el cuerpo técnico. Creo que los algecireños deberían estar muy contento de seguir en Primera RFEF. Estar cada año pues te dará que uno en el que esté en mejor situación económica pueda atacar la Segunda División. Al final es en lo que hay que mentalizarse", abundó.

Cuestionado sobre la caída del equipo algecirista en el último mes y medio, dijo haber hecho muchos análisis de diferentes tipos. "Han aparecido cosas que no habían aparecido antes. Yo me pongo mi parte de culpa en planteamientos, que la tendré, pero luego han aparecido errores que son impropios, que no tienen que ver con planteamientos, ni con físico ni con técnica".