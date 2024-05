El Castellón, ya ascendido, viaja durante cuatro días para jugar en Algeciras

El CD Castellón acude a su partido contra el Algeciras CF este sábado en el Nuevo Mirador (19:00 y retransmitido por FEF TV), correspondiente a la jornada 37ª del grupo II de Primera Federación, con al menos seis bajas aseguradas y algunas dudas sobre otros jugadores. El entrenador del equipo blanquinegro, Dick Schreuder, ha convocado incluso a jugadores del filial para completar una expedición que partió el jueves, se entrenó en Coria y ayer lo hizo en Sevilla para afrontar el encuentro de este sábado, tras el que pernoctará en la zona para emprender el regreso a primera hora del domingo.

Son cuatro bajas por sanción y dos confirmadas por lesión. Estas últimas son las de Salva Ruiz y Josep Calavera, ambos centrocampistas. Es en el medio del campo donde el técnico holandés del Castellón tiene más problemas para confeccionar el once titular, porque entre los ausentes por sanción está también Traoré.

El centrocampista Suero y el goleador De Miguel vuelven a la convocatoria finalmente, pero Schreuder declaró antes de viajar a Algeciras que tendría que ver cuántos minutos podrían jugar. "Desafortunadamente, debido a las tarjetas rojas Lars Veldwijk no ha podido jugar mucho. No jugó porque necesitábamos arriba futbolistas con velocidad. Así que espero que esta vez no nos saquen roja, que pueda jugar unos minutos mañana".

"Deberemos adaptarnos. No voy a poner excusas. Recuerdo que jugamos un partido de Copa en el que también cambiamos a diez jugadores, así que creo que tenemos suficientes futbolistas para jugar. Lógicamente, si pierdes a seis jugadores como actualmente, con cuatro sancionados y dos que se encuentran mal, y entre las bajas están las de Salva y Calavera, así que perdemos a muchos jugadores. Por otro lado, seguimos teniendo a 17 jugadores aún, más los del filial que han viajado. Creo en ellos y creo que jugaremos un buen partido", declaró el técnico castellonense.

Del equipo filial llegarán al Nuevo Mirador José Alberto, Murcia, Miñana y Punzano. "Todos esos chicos entrenan muy bien, así que no viajan solo para darse una vuelta. Si los necesitamos, jugarán. Por supuesto, tenemos que tener cuidado porque solo podemos alinear un número concreto de jugadores del filial en el campo. Pero lo importante es que creo en ellos", dijo Schreuder.

Eso sí, en el horizonte del Castellón está la ambición de conseguir el título de campeón de campeones de Primera Federación frente al Depor. "Si, por supuesto queremos ganar eso. Por eso también queremos ganar estos dos partidos contra el Algeciras y el Sanluqueño, para llegar bien preparados", confesó el entrenador holandés.

"Creo que el equipo está ahora más recuperado que la pasada semana, de todas las fiestas. Tuvimos mala fortuna con la tarjeta roja que mostraron a Borja Granero (central), si no, creo que podríamos haber hecho un buen partido contra el Ibiza. Ahora es probablemente un partido totalmente diferente porque perdemos a muchos jugadores, pero todos ellos estarán de vuelta la próxima semana en nuestro último partido", concluyó el técnico blanquinegro.