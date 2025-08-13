San Roque enciende su Feria Real con una cabalgata sin igual

San Roque ha dado el pistoletazo de salida a su Feria Real con una de las citas más esperadas del año: la tradicional cabalgata inaugural. Caída la tarde, las calles se llenaron de vecinos y visitantes en busca del mejor lugar para disfrutar del espectáculo. Las familias se agolpaban en las aceras, los niños ocupaban las primeras filas con bolsas en mano, preparados para atrapar los caramelos que, a miles, volarían durante todo el recorrido.

La comitiva partió a las 21:30 desde la avenida Carlos Pacheco, avanzando entre vítores y aplausos hacia la avenida del Ejército, meta de un itinerario que, este año, brilló con más fuerza que nunca. Veinte carrozas, una cifra mayor que la del pasado año, conformaron un desfile variado y colorido. Entre ellas destacan las que portan a las reinas Lara Álvarez, representante infantil, y María García, reina juvenil, ambas acompañadas por sus respectivas cortes de honor.

Pero no han desfilado solas. La cabalgata ha sido también un escaparate del tejido social de San Roque: asociaciones, academias de baile, colectivos culturales y grupos de animación se han sumado para aportar su toque particular. Charangas, pasacalles, batucadas y bandas de música han puesto la banda sonora a cada tramo.

Como manda la tradición, los caballistas también han tenido su lugar en la comitiva, aportando elegancia y un aire de feria antigua que recuerda los orígenes de estas celebraciones. Los más pequeños han disfrutado de cerca de los animales, mientras los mayores rememoraban otras ediciones en las que los caballos eran protagonistas.

Finalizado el recorrido, la atención se centra en el momento más esperado de la noche: el encendido del alumbrado. Con un solo gesto, las luces de colores empiezan a brillar, marcando oficialmente el inicio de cinco días de fiesta.

La programación del jueves comienza con la fiesta infantil en la Alameda Alfonso XI, que llenará la mañana de juegos, animación y atracciones pensadas para los pequeños. Por la tarde, a las 20:30, será el turno de la tercera edad, con la tradicional cena de homenaje a los mayores.

En el recinto ferial ya esperan ocho casetas con ese ambiente acogedor que invita a pasar horas entre amigos. Las atracciones prometen emociones fuertes para los más atrevidos y diversión asegurada para toda la familia. Los puestos de juegos desafiarán la puntería y la suerte, mientras los más golosos encontrarán hamburguesas, perritos calientes, churros y el imprescindible algodón de azúcar.

La Feria Real de San Roque apenas ha comenzado, pero ya ha dejado claro que la de este año será una edición para recordar: música, tradición, reencuentros y diversión en un pueblo que respira fiesta en cada rincón.