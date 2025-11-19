Grupo Barberán: Medio siglo de servicio y compromiso con el Campo de Gibraltar

El Grupo Barberán celebra sus cincuenta años de trayectoria, de crecimiento sostenido y de compromiso con una comarca que lo ha visto nacer y evolucionar hasta convertirse en todo un referente empresarial en el Campo de Gibraltar. “Somos un proyecto vivo que sigue construyendo futuro desde el compromiso, la responsabilidad social y el arraigo local”, aseguran desde la firma.

Su historia se remonta a los años setenta, cuando los hermanos Pepe y Antonio Barberán Cárdenas, hijos de San Roque, comenzaron su andadura profesional dedicándose a labores forestales, con trabajos ligados al polo químico. Su oficio, humilde y manual, les enseñó el valor del esfuerzo, la importancia del servicio bien hecho y la necesidad de adaptarse a las demandas de un entorno cambiante. Valores que inculcaron a sus seis herederos que hoy están al frente de la compañía.

En 1975, fundaron la primera firma del grupo, sentando las bases de lo que hoy es un conjunto empresarial sólido y diversificado. En 1979, crearon Barcar S.L., su primera sociedad, dedicada a servicios industriales y construcción. Más tarde, en 1988, incorporaron Alquile S.A. -hoy Sanea2-, ampliando su ámbito hacia los servicios medioambientales y la gestión de residuos.

Aquellos pasos, aparentemente pequeños, respondían a una misma filosofía: crecer escuchando al entorno y anticiparse a sus necesidades. De ahí surge su vocación de servicio. Desde sus inicios, su labor ha estado siempre unida a la mejora del entorno y las necesidades locales, proporcionando soluciones prácticas, eficaces y sostenibles.

Esta firma ha mantenido una premisa invariable a lo largo de todo este tiempo: el valor de las personas

Asimismo, su espíritu emprendedor se ha traducido en una constante diversificación. Lo que comenzó de manera sencilla se ha convertido con el tiempo en un grupo multidisciplinar que abarca varios sectores. Así, Laribar (Premio Pyme del Año 2025) se dedica a servicios industriales y de construcción; Sanea2 está especializada en limpieza técnica y gestión ambiental; Solia Energías Renovables se centra en la instalación y mantenimiento de sistemas fotovoltaicos; y Avanza 360 desarrolla soluciones integrales de imagen y comunicación corporativa.

No obstante, a pesar de su indudable éxito empresarial y de un mercado laboral cada vez más tecnológico, el Grupo Barberán ha mantenido una premisa invariable a lo largo de todo este tiempo: el valor de las personas. Sus más de doscientos trabajadores directos y el empleo indirecto que genera son reflejo de una compañía que entiende que sus triunfos dependen del bienestar y la implicación de quienes la forman.

Los hermanos Barberán siempre tuvieron claro que el crecimiento debía ir acompañado de un compromiso humano y social. Y así ha sido. No se trataba solo de crear empleo, sino de construir comunidad y ofrecer oportunidades reales a los vecinos del Campo de Gibraltar.

Por ese motivo, nunca ha perdido el arraigo con su tierra. Su sede sigue en San Roque y gran parte de su actividad continúa centrada en esta zona.

Otra de las cualidades que definen a Grupo Barberán es su capacidad de adaptación. Ha sabido leer los tiempos y anticiparse al futuro. Desde la jardinería hasta la energía solar, cada paso ha estado marcado por la innovación y la búsqueda de nuevas oportunidades. De tal manera que su evolución no es una casualidad, sino el resultado de una mentalidad abierta y proactiva. Esta actitud le ha permitido no solo sobrevivir a crisis económicas o transformaciones del mercado, sino también salir reforzada y posicionarse como una empresa modelo en la comarca.

Cincuenta años han transcurrido desde que aquellos dos jóvenes decidieron emprender hasta la sólida compañía que es hoy, un aniversario que el Grupo Barberán celebrará merecidamente este viernes.

Y es que, indudablemente, es un claro ejemplo de que el compromiso, la adaptación y la vocación de servicio siguen siendo los mejores cimientos para construir el futuro.