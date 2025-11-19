La Junta vuelve a cambiar la gestión de la Dependencia

Una nueva destitución en la gestión de la Dependencia. Y no ha sido una sorpresa. En octubre de 2024, la consejera de Igualdad, Loles López, decía en el Parlamento, “soy consciente de que voy a mover un avispero pero había que elegir entre las cifras y las personas y he elegido a las personas”. Desde entonces hasta ahora todo han sido cambios en la Agencia de la Dependencia de Andalucía, teniendo en cuenta lo que esa palabra, cambio, significa en una administración como la Junta de Andalucía.

Y todo ello con unas importantes listas de espera de 33.747 personas y 534 días de media para obtener una prestación o servicio según los datos de octubre actualizados del Imserso. Unas cifras abultadas pero que suponen una reducción progresiva aunque no al ritmo deseado “el sistema está funcionando”, aseguran desde el Gobierno andaluz. Los datos oficiales registran una reducción del 19,5% en la lista de espera respecto al mes anterior, una reducción de 84 días en la espera en el último año, pero también que se tardan 485 días en la resolución del grado de la Dependencia, un 26% más en un año. Todo ello teniendo en cuenta que, sólo en el último mes, Andalucía ha incorporado a 7.555 beneficiarios más en el sistema, que es el más grande de toda España.

El movimiento más visible del cambio en la gestión de la dependencia es que el Consejo de Gobierno nombrará este miércoles al tercer responsable de la gestión de la Agencia pública desde febrero de 2023, incluyendo además una reorganización en la estructura de este organismo de la Junta responsable del sistema de la Dependencia.

La todavía secretaria general del Instituto de la Juventud, Carla de la Lastra Gómez, será designada como secretaria general de la Agencia de la Dependencia y responsable de la gestión de la misma. Ocupa un puesto que estaba vacante desde el 5 de noviembre cuando una resolución de la Consejería de Igualdad revocaba las competencias de este puesto directivo, en manos de Juan Antonio Muñoz Jardío.

Desde esa fecha hasta ahora, el viceconsejero José Repiso ha sido quien ha gestionado la agencia pública intentando implantar el nuevo sistema. Carla de la Lastra es licenciada en Derecho, especialidad Derecho Público, por la Universidad de Sevilla y Funcionaria del Cuerpo Superior de Administradores Generales de la Junta de Andalucía desde el año 2013.Ha dirigido los servicios de personal del Instituto de la Juventud y puso en marcha en la Consejería de Hacienda el decreto que establecía la garantía de pago a través de herramientas analíticas de datos.

La dirección de la Agencia de la Dependencia ha estado rodeada de polémica por las diferencias entre el modelo de trabajo existente y el que se quería implantar, siempre con el foco puesto en las unidades de valoración. De hecho, hace un año se conocía que los técnicos no realizaban ni siquiera dos valoraciones al día, lo que provocó una cadena de ceses en los jefes de servicio de las unidades provinciales de valoración. Las listas de espera no hacían más que crecer.

Y eso después de la compleja salida de José Luis Prieto de la gerencia de la Agencia de la Dependencia y su sustitución por Juan Antonio Muñoz Tardío. Un relevo que tampoco ha funcionado y que ahora se cambia de nuevo buscando el impulso definitivo a un servicio que el Gobierno andaluz considera fundamental, y más con la cercanía de las urnas, previstas para el próximo junio.