El alcalde de San Roque recuerda a Dragados Offshore su compromiso de contratar personal local para su proyecto en Campamento

El alcalde de San Roque, Juan Carlos Ruiz Boix, ha recordado a Dragados Offshore su compromiso de contratar a trabajadores de la zona, después de que la empresa anunciara que en mayo de 2026 comenzará el primero de sus proyectos en la terminal de Crinavis, en Campamento. Aunque el regidor ha valorado positivamente la colaboración de la compañía en un curso de calderería, ha reclamado “más avances” en materia de empleo.

Dragados Offshore dispone de más de 400.000 metros cuadrados de terrenos portuarios para desarrollar, hasta 2040, distintos proyectos de construcción industrial. El primero de ellos contempla la fabricación de dos plataformas y un muelle exterior destinados a un parque eólico en aguas alemanas, unos trabajos que se prolongarán hasta 2031.

La reunión que mantuvieron los responsables municipales con representantes de Dragados Offshore. / E. S.

Para Ruiz Boix, “esta noticia es muy positiva”, pero advierte de que es necesario que “pronto se inicien en San Roque y en el resto de la comarca las contrataciones de personal para llevar adelante estos proyectos”. El alcalde recordó que la empresa adquirió ese compromiso en reuniones previas con el Ayuntamiento: “Aplaudimos los primeros pasos dados, como su colaboración en el curso de caldedería, pero esperamos más de Dragados Offshore”.

La compañía prevé que la construcción de cada plataforma genere más de 2.000 empleos, con picos de alrededor de un millar de trabajadores entre personal propio y de contratas. Además, otra de las plataformas del proyecto se construirá en las instalaciones de la firma en Puerto Real.

Pese a sus reivindicaciones, el alcalde reiteró su agradecimiento a la empresa “por apostar por San Roque y por el Puerto Bahía de Algeciras para desarrollar proyectos tan ambiciosos”. Añadió que, con una concesión vigente hasta 2040, es previsible que se sumen nuevas iniciativas que “aportarán empleo y riqueza” al municipio y al conjunto de la comarca. “Hablamos de empleos industriales, bien remunerados”, subrayó.

El curso de Interpretación de planos y preparación de calderería, impulsado por la Cámara de Comercio y el Ayuntamiento, concluyó a principios de mes y ha beneficiado a 17 jóvenes de la zona.