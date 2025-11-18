Ruiz Boix y Landaluce, con Volodímir Zelenski en su visita al Congreso de los Diputados

Juan Carlos Ruiz Boix y José Ignacio Landaluce, en el centro de la foto. Volodímir Zelenski -séptimo por la derecha-, junto a los presidentes del Congreso y el Senado.

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, ha sido recibido este martes en el Congreso por la presidenta de la Cámara Baja, Francina Armengol, y el del Senado, Pedro Rollán, en el inicio de su visita a España, y ha agradecido el apoyo del país ante la invasión rusa al firmar en el libro de honor del Congreso, donde ha puesto en valor la solidaridad y la amistad que unen a ambos pueblos. En la recepción han estado presentes los alcaldes de San Roque y Algeciras, Juan Carlos Ruiz Boix y José Ignacio Landaluce, en su condición de presidentes de las comisiones de Exteriores del Congreso y del Senado, respectivamente.

En el hemiciclo, el mandatario ucraniano ha tenido ocasión de contemplar los impactos de los disparos del intento del golpe de Estado del 23F, que se conservan, le ha explicado Armengol, para que algo así "no se vuelva a repetir".

La visita de Zelenski a la Cámara Baja ha sido el primer acto oficial de la jornada, en la que tiene previsto reuniones con el rey Felipe, con el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, y con representantes de la industria de defensa española.

Se trata de la tercera visita de Zelenski a España desde el inicio de los ataques de Rusia y servirá para constatar el compromiso económico y militar con el país.

Ataviado con un traje oscuro sin distintivos militares, y bajo un fuerte dispositivo de seguridad, en el Congreso ha mantenido un encuentro con Armengol y Rollán, del que no han trascendido más detalles, antes de visitar el hemiciclo.

En una conversación distendida, Zelenski ha bromeado ante la presencia de periodistas que cubrían la visita y que estaban sentados en los escaños: "No parecen parlamentarios", ha comentado. "Son periodistas, son más simpáticos", ha replicado Armengol.

Zelenski también ha visitado el salón de los pasos perdidos y ha firmado en el libro de honor, rodeado de la delegación ucraniana y de miembros de las comisiones parlamentarias de Defensa y Asuntos Exteriores.