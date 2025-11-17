¡Qué gracioso es Rufián!

Siempre que dice algo el catalanista (políticamente hablando, porque futbolísticamente hablando es españolista, o sea periquito) natural Santa Coloma de Gramanet, pero de ascendencia paterna jienense/granadina -hijo y nieto de trabajadores de La Bobadilla, pedanía del municipio de Alcaudete (Jaén) y de Turón (Granada)-, apuntado al partido que fundara el racista Heribert Barrera, da que hablar.

Una de sus últimas gracietas ha sido su afirmación (literal) de “que devuelva lo robado y se vaya al asilo”. Parece que se refería al rey demérito, el tal Juan Carlos palito, que echó a perder todo su prestigio después de desligarse del dictador que lo nombró rey y de abortar el golpe de estado de 23 de febrero de 1981. ¡Qué verdad es que pueden más dos tetas que dos carretas! Y el Borbón padre del jefe del estado actual tiró por la borda (¿del Bribón, del Fortuna?) toda esa aureola de monarca moderno de España que se había ganado a pulso. Y todo por las de la Corinna Larsen, entre otras. ¡qué pena! Luego ha desbarrado con amistades peligrosas pero forradas de euros/dólares o de oro negro.

Pero refiriéndome a la última boutade de Gabriel Rufián, no me quedó claro si se refería, como digo, al anciano demérito de casi 88 años o al viejo decrépito Jordi Pujol de 95.

El caso es que el que fuera honorable presidente catalán (hoy, no es ni lo uno ni lo otro) antes se vio envuelto en las golferías (económicamente hablando) de Banca Catalana (años 80), entidad que fundara su papá en 1959, el señor Pujol Florenci Pujol Brugat y otros por el estilo. Y como algo más reciente su presunta participación en diferentes casos de corrupción, con la titularidad de abultadas cuentas corrientes en diferentes paraísos fiscales, aunque de forma más señalada en bancos de Andorra. Quienes le defienden (entre otros una tal Rahola) dice sobre el inminente juicio a este decadente Pujol que “quieren herir a un símbolo de Catalunya”. La golfería parece que es símbolo de no sé qué o quién.

Así que habría que preguntar a Rufián sobre a quién se refiere cuando habla de devolver lo robado y que se vaya al asilo. Si a Pujol, o al amante de Corinna Larsen, Bárbara Rey, Marta Gayá y otras según dicen las lenguas de doble filo.