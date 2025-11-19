Ana Peláez lidera el Campeonato de España femenino de golf en La Hacienda de San Roque

La primera jornada del Santander Campeonato de España de Profesionales Femenino 2025 dejó un arranque vibrante en el exigente recorrido Heathland de La Hacienda Links Golf Resort, con Ana Peláez ejerciendo de vigente campeona desde el primer momento. La malagueña, campeona de España en 2024 tras su victoria en el Real Club de Golf de Guadalmina, entregó una tarjeta de 68 golpes (cuatro bajo par) que la sitúa como líder tras el primer día la competición.

Peláez, que partía en la partida estelar junto a Nuria Iturrioz (campeona en 2023) y Teresa Toscano (ganadora en 2022), comenzó con un bogey en el hoyo 1, pero recuperó de inmediato sensaciones con birdies en el 2 y el 3, impulsada por un juego de tee a green especialmente afinado. Sumó su tercer birdie en el par 5 del hoyo 6 para ponerse con -2 y, tras un tramo estable de pares del 7 al 9, inició la segunda vuelta fiel a su plan de asegurar siempre desde el tee.

El único contratiempo serio llegó en el par 4 del 11, donde un error de elección de palo se tradujo en doblebogey. Sin embargo, la malagueña reaccionó con brillantez y enlazó dos birdies consecutivos en el 12 y 13 para volver a empatar en cabeza. Tres pares del 14 al 16 dieron paso a un gran final de jornada, rematado con dos birdies en el 17 y 18, para firmar un notable -4 y liderar en solitario.

Por detrás, la madrileña Marta Martín completó una gran vuelta en el primer día de competición, con una primera vuelta impecable, libre de bogeys, y tres birdies al total en los hoyos 6, 7 y 18, para situarse segunda empatada con un sólido -2. Martín llegó a liderar en varios momentos de la jornada gracias a su gran juego con los hierros y su control en el tramo central del recorrido, que hoy se presentó especialmente exigente para la gran mayoría de jugadoras.

El otro gran nombre del día fue Blanca Fernández, que firmó una ronda tan combativa como espectacular. Tras un birdie en el 3 y un severo triplebogey en el 4, la madrileña reaccionó con la solvencia que le caracteriza, sumando tres pares consecutivos del 7 al 9 antes de resurgir con dos birdies seguidos al 10 y al 11 para colocarse a un solo golpe de la cabeza. Su quinto birdie del día llegaría en el hoyo 18, para finalizar también con -2, empatada con Martín en la segunda posición.

En cuarta posición comparten resultado al par del campo María Hernández y Ana Pina, mientras que la mejor amateur del día fue Amanda Revuelta, séptima empatada con +2, demostrando un gran nivel en su estreno en esta edición del campeonato.

La competición continúa este jueves con un escenario completamente abierto y un recorrido Heathland que, como se esperaba, está jugando un papel determinante en este Santander Campeonato de España de Profesionales Femenino.