Oliva Soto sustituye a Curro Márquez en el cartel de los toros de San Roque

El torero sevillano Oliva Soto entra en el cartel del festejo taurino de la Feria Real de San Roque que se celebrará este sábado, 16 de agosto. La empresa Velagua, organizadora del evento, ha anunciado que el novillero Curro Márquez se ve obligado a retrasar su alternativa, que estaba prevista para el festejo, debido a las molestias de una antigua lesión muscular.

Soto completará el cartel junto a David de Miranda y Román.

Se lidiarán seis toros de la ganadería jiennense de Araúz de Robles en un espectáculo que tendrá lugar a partir de las 19:00 horas. El Ayuntamiento facilitará un año más la asistencia a los toros de 400 mayores del municipio por tan solo 5 euros.

En cuanto a las entradas, podrán adquirirse en las taquillas de la plaza de toros a partir del 8 de agosto, en horario de 10:00 a 14:00 y de 19:00 a 21:00 horas. Los precios oscilarán desde los 80 euros de barrera numerada sombra a los 10 euros de niños al sol, aunque en el tendido general serán de 45 euros a la sombra y de 37 al sol. Para información y reservas se puede llamar al número de teléfono 647557080.