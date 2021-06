El triunfo de Espadas en las primarias andaluzas, aunque no iba de esto, finalmente ha allanado el camino, desde aquí, para que Pedro Sánchez lleve a Su Majestad el papel con los indultos para que los firme. De eso se trata ganarle a los adversarios, de lograr la vía expedita. En lo espinoso y en lo que fortalece. Hoy es más fuerte Pedro Sánchez. Lo será mucho más cuando venza a García Page y a Lambán, por el procedimiento andaluz, y de camino al presidente Fernández Vara, que no es trigo limpio, al parecer. Con un poder casi completo sobre la organización, Pedro Sánchez podrá experimentar con España. Si las urnas le dan el triunfo electoral, claro, o vuelve a sumar los apoyos estos y los otros para constituir una mayoría suficiente. ¿Al final del camino habrá una España definitivamente rota? De eso se trata, lo dicen los independentistas catalanes y los independentistas vascos están a verlas venir: si es lo que más les conviene, se adherirán a la fórmula catalana. ¿Cuántas generaciones van a pagar el estropicio? Ya lo decía el poeta: no gozan con lo que tienen por ansia de lo que esperan. Porque hacen esto cuando la historia les ha dado el mayor autogobierno y la mayor autonomía.

Un problema menos, sin duda. Lo de Andalucía. Para el proyecto de poder de Pedro Sánchez. Lo veremos cuando bajen a los pueblos andaluces los hombres de negro de Ferraz. O las mujeres. Empezarán por la propia ex presidenta, a la que no dejarán culminar su mandato orgánico. Y continuará la siega pueblo a pueblo. Una sola voz, la que ha ganado ayer. El partido lo necesita y lo requiere para estar preparado para el adelanto electoral que prepara el Partido Popular en Andalucía, donde espera triunfar como paso previo para ganar "en Madrid" y darle un giro a esta ingeniería de recortes de soberanía, de particiones y de repúblicas ibéricas independientes que no impedirán, sino todo lo contrario, los indultos que representan el encuentro, la reparación y la fraternidad entre españoles (es la doctrina).

¿Lo de Colón? Lo que no pase de un millón de personas, un fracaso, ¿no? Está todo en este equilibrio. ¿Le mintió ayer Pedro Sánchez a Biden en 45 segundos? Importante sería conocer los detalles. Por lo sucedido con Marruecos, lo que viene desde EE.UU. para con China y todo ese rompecabezas de la política mundial, tan lejano a esta cosa interior de independentistas irredentos y falsarios que quieren llevarnos a todos a la ruina, empezando por sus propios conciudadanos, que se han creído la mentira del paraíso catalán y otros paraísos posibles que son imposibles.