La carta búmeran de Susana

En su Carta a los andaluces y las andaluzas Susana Díaz dice: "Entendemos y aceptamos la lógica alternancia en democracia, pero no a cualquier precio, no de la mano de los que no respetan ni nuestras normas básicas, ni el Estado de Derecho, ni las libertades individuales". ¿Ha decidido lanzarse frontalmente contra Sánchez y se refiere a la moción de censura y la posterior investidura, ambas logradas gracias a los votos de Unidos Podemos, Bildu o ERC? No. Se refiere al PP y Cs: "Partidos que se dan golpes de pecho de constitucionalismo, como PP y Cs, toman un atajo y ponen en riesgo las bases de nuestra convivencia anteponiendo exclusivamente sus ansias de poder. La aritmética democrática lo hace posible, aunque la ética y la decencia política de estas dos formaciones quedan muy en entredicho". Ya… ¿Y apoyarse en partidos populistas de extrema izquierda, pos, ex o pro etarras, separatistas y golpistas o utilizar los Presupuestos Generales del Estado para atraerse a los independentistas es una muestra de ética y decencia política?

Que yo sepa ni el PP, ni Cs, ni de momento Vox "ponen en riesgo las bases de nuestra convivencia". Pero el PDeCAT y ERC si lo han hecho y por eso algunos de sus líderes están encarcelados o huidos de la Justicia. Quienes se hacen fotos con Otegi son la líder del socialismo vasco o Tardà, que participó el pasado domingo en la marcha anual de Orain Presoak (por los derechos de los presos) en Bilbao.

Susana Díaz llama a "combatir a la derecha que ha blanqueado y dado protagonismo en las instituciones al franquismo político". ¿Usted conoce alguna reivindicación del franquismo en los programas del PP y Cs? ¿Veremos obispos, saharauis, representantes del tercio familiar y camisas azules en el Parlamento andaluz? Ante esta noche de los franquistas vivientes la ex presidenta pide a "la mayoría de progreso" "movilizarse contra la extrema derecha". Supongo que esta mayoría incluye al conglomerado de Podemos, IU y los restos del naufragio andalucista. Buenas opciones socialdemócratas todas. Una última duda: ¿cuándo en su carta habla de "los que propugnan la política del odio y el enfrentamiento entre andaluces y entre españoles" se refiere al apoyo del PSOE, alentándola y poniendo autobuses, a la concentración ante el Parlamento durante la investidura de Juanma Moreno? Mala cosa en política democrática es ser tan mal perdedor.