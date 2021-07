¿Tarea escolar en vacaciones? No

SI el alumnado ha aprobado, es decir, ha superado los mínimos establecidos en las programaciones ¿para qué? Todos necesitamos descansar, cambiar de rutina, de reglas, de normas, de vestuario, de horarios. Las vacaciones tienen que ser ese período de libertad tan deseado. Este deseo es para todos, jueces, albañiles, policías, médicos, reponedores, dentistas, profesorado y por supuesto también para el alumnado.

Los chavales durante las vacaciones pueden aprender mucho y debe ser de formas distintas a la escolar. Tareas escolares, formales, académicas que recuerden a las dinámicas de los centros "no".Mal vamos si identificamos leer con deber, escribir con estudiar, calcular con trabajar. Si le apetece realizar un dibujo no está en Educación Artística, pues si está calculando los puntos de un juego tampoco está en Matemáticas, ni si lee su manga favorito está en el área de Lengua. Crear hábitos de responsabilidad no tiene por qué ser rutina de trabajo que identifique el no cumplimiento con el castigo. Todas las horas son buenas para aprender, pero no todas las horas son apropiadas para estudiar. Estudiar-aprender no siempre son eslabones de la misma cadena y menos en vacaciones.Para esos padres tan preocupados por las tareas os propongo: La cocina es el mejor laboratorio.Contar estrellas. Dormir una noche contando estrellas, es importante buscar un lugar cómodo, meterte en un saco de dormir y empezar a contar estrellas. Después las puedes sumar, restar, multiplicar, dividir, hacer fracciones con las constelaciones. Las estrellas son puntos en el cielo, pues otra noche construir polígonos, de estrella a estrella tiro una línea y construyo mi polígono. Mide la intensidad de la luz disfrutando de un amanecer. Os recomiendo los amaneceres de mi playa de levante, junto a la primera torre "Torrenueva" bereber. Tampoco os podéis perder el anochecer en la Bahía de Algeciras y despedir al sol por tanta luz que nos ha regalado. En el área de Lengua, para poner en práctica todo lo aprendido de gramática, vocabulario, ortografía y literatura: escribir poemas para la abuela y un cuento, que parta de la realidad, de la experiencia de este verano, pero llénadlo de fantasía, de momento heróicos. También una obra de teatro e interpretarla con amigos y familia. Educación artística, construir pisapapeles con chinos; pintar tu propia camiseta; montarte una tienda india en el jardín o en tu sala de estar; pero teniendo la playa tan cerca no puede faltar la construción de un gran castillo de arena. Hoy miércoles, en el campamento de Nakera, con chavales de 5º y 6º, tengo apoyo de Lengua y mañana de Matematicas, la asignatura más fácil y divertida.