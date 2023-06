La catástrofe del PSOE en las elecciones municipales y autonómicas, así como la convocatoria de elecciones generales para el próximo 23 de julio, tienen repercusiones importantes en la comarca, especialmente en el establecimiento obligado (salvo acuerdo del ultimísima hora) de una nueva y verdadera frontera con el territorio extracomunitario de Gibraltar. La bomba ha estallado y la relación con Gibraltar tendrá giro copernicano, y que cada palo aguante su vela.

Pero aunque lo territorial y aduanero son aspectos esenciales y vertebradores de la relación futura, lo importante es que el nuevo gobierno proteja verdaderamente los intereses de España y de la comarca, ante los históricos abusos de la colonia, ya que el único problema no es el paso de la frontera, lo cual preocupa principalmente a la población llanita, pero no por ello ha de ser el centro del problema, ya que los trabajadores españoles tienen su carril rápido de acceso y salida.

Valga como ejemplo más sangrante el llamado Community Care, que favorece económicamente a los pensionistas gibraltareños frente a sus compañeros españoles en la suma de pensión a recibir por igual tiempo cotizado, cuestión injusta e inentendible con dos gobiernos en ambos lados de la frontera que se tildan de socialistas. Supongo que para los laboristas llanitos, la igualdad retributiva entre trabajadores depende del pasaporte.

Esas actitudes que alejan a tales partidos laboristas, socialistas o progresistas (como quiera usted llamarlos), de la verdadera ideología social, seguro que son el motivo de su declive. El favorecer personalismos caudillistas como el de Pedro Sánchez o el de Fabián Picardo para permanecer en el poder por encima de las ideas y valores, desenmascaran al nuevo socialismo que, como cualquier fraude, finalmente es revelado. Y las cosas acaban como terminaron el pasado 28 de mayo. Eso si, la huella será imborrable, por la deuda que se deja. Y no es que se invente uno nada, si no ahí tienen al partido socialista francés, absolutamente desaparecido del mapa político, tras las presidencias de Mitterand y Hollande, con los partidos de derecha acaparando el electorado, lo cual es muy posible que ocurra en España muy pronto y por mucho tiempo. El gobernar pensando principalmente en las minorías, el hacer cada día la vida más difícil al ciudadano de a pie, el incremento de los impuestos y el pactar con enemigos de España sin pudor, no pueden conducir a nada que no sea la autodestrucción; consentida ésta por otra parte que no se ha rebelado ante tanto disparate y contra tal traición a la historia y valores del socialismo ideológico.