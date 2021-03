Gracias en todo caso

Aprueba el Pleno Municipal de Algeciras la concesión de ayudas a empresas afectadas por los cierres decretados con causa del índice de incidencia del Covid, por importe de 300.000 euros en total, y que serán repartidos correspondiendo 500 euros a cada negocio que lo solicite hasta un máximo de 600 peticiones, lo cual se agradece, sin duda y dicho en primer lugar, ya que cualquier apoyo es bueno en estos momentos.

Pero ojalá este tipo de ayudas se hubieran dado desde el 14 de marzo de 2020, sin esperar incomprensiblemente un año para aprobarlas. Desde tan lejana fecha, la única medida tangible en apoyo del comercio local ha sido la devolución de las tasas municipales, y ello no por la generosa voluntad del equipo de gobierno, sino porque así lo determina la Ley de Haciendas Locales y por la eficiente gestión funcionarial de la administración tributaria municipal, ya que las mismas no pueden ser cobradas si se produce el cierre del negocio en cuestión (que tome note Mancomunidad, que no ha devuelto la ecotasa); parece que ha costado al gobierno municipal entender que estas subvenciones económicas directas sí que se pueden conceder, a pesar de sus reticencias anteriores. Bienvenida sea la rectificación, aunque durante este año ha habido muchos locales con la persiana bajada, aguantando a pulmón, por lo que es sonrojante publicitar que se les ha apoyado. La falta de reflejos es evidente e innegable.

Sería deseable que su cuantía fuera mayor, teniendo en cuenta que solo en luces navideñas que alumbraron calles pobladas de escaparates de tiendas cerradas se pagó a una sola empresa la suma de 267.333 euros (casi 100.000 euros más que el ejercicio anterior, y en el injustificado incremento está el error, no en alumbrar las calles). Y también teniendo en cuenta que el gasto presupuestario en asesores municipales de confianza, de desconocida utilidad, asciende anualmente a 689.688euros (incluida Seguridad Social). Supongo que es más valiosa la labor de asesoramiento, que ayudar al sufrido comerciante local y a sus familias.

Y es cuestionable que la concesión de la ayuda tenga como criterio el del orden de presentación de las solicitudes (toma el dinero y corre), debiéndose haber realizado un esfuerzo en analizar los sectores más dañados para priorizarlos. Hay comercios que apenas han hecho caja desde el año pasado, como las agencias de viajes y hoteles, los gimnasios, las relacionadas con eventos que se han suspendido, las actividades artísticas y culturales, y la hostelería nocturna, entre otras.

Pero es lo que hay. Gracias en todo caso.