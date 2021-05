Europa, futuro de Europa

En apenas tres días, el 9 de mayo, se celebra el día de Europa. El 9 de mayo de 1950, el ministro francés de Asuntos Exteriores Robert Schuman pronunció un discurso histórico en el que se incluía una propuesta innovadora de integración en un continente devastado por el flagelo de terribles guerras mundiales, que por dos veces en una generación causaron "sufrimientos indecibles" en una expresión tomada del preámbulo de la Carta de Naciones Unidas.

En la Declaración, Schuman propuso un modelo sin seguir ninguna experiencia previa basado en una integración progresiva, afirmando que Europa no se hará de una vez ni en una obra de conjunto, se hará gracias a realizaciones concretas, que creen en primer lugar una solidaridad de hecho. En definitiva, el proceso que se inició con la firma del tratado constitutivo de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero en abril de 1951 conduce a un proceso de integración que ha ido consolidando progresivamente un sistema original, innovador, que nos ha llevado a lo que hoy es la Unión Europea y que sigue siendo un proceso abierto muy lejos todavía de alcanzar las metas finales.

Lo cierto es que, sin ninguna duda, el éxito de la propuesta ha sido garantizar un continente en paz. En definitiva, el principal logro de la UE ha sido el éxito de su lucha en favor de la paz y la reconciliación, la democracia y los derechos humanos. No debemos olvidar esto en tiempos especialmente convulsos con un futuro plagado de incógnitas e incertidumbres. Los retos de futuro son inmensos. La herida del Brexit todavía supura, los desafíos de Estados miembros que iniciaron sendas peligrosas hacia la autocracia y que se alejan del Estado de Derecho como eje central del proceso integrador, los cambios acelerados en la geopolítica mundial con el ascenso de las potencias autoritarias que cuestionan el sistema, una globalización volátil en un entorno de degradación ambiental acelerada por el cambio climático, etc., son solo algunos de los muchos retos que la UE debe afrontar. Se acaba de iniciar una Conferencia sobre el Futuro de Europa en la que una serie de debates y diálogos permitirán a los ciudadanos de todos los rincones del continente dar a conocer sus ideas para contribuir a configurar el futuro de Europa. Es un foro abierto e inclusivo en el que animo a todos los miembros de la sociedad civil a participar, expresar sus opiniones e inquietudes para elaborar las orientaciones del modelo de organización que interesa a los ciudadanos. En un momento de cambio y transformación histórica, la ciudadanía debe participar activamente y contribuir al diseño de la Europa futura que no puede construirse solo desde las instituciones a espalda de los europeos.